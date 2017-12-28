Колдун Бесов назвал дату конца света

Теракт в Петербурге Стрельба на фабрике в Москве Табаков в критическом состоянии Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Четверг 28 декабря
Лента новостей
21:55
На западе Москвы водитель сбил пешехода
21:28
В России поменяют номера федеральных трасс
21:09
Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
21:03
Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"
20:25
Назовите лучшего актера 2017 года
20:07
Москва ткнула Порошенко носом в газовый провал
19:58
ЦБ изначально имел другие планы относительно "Югры"
19:31
В Москве изнасиловали продавца новогодних игрушек
19:05
Шаинского похоронят в Москве
19:00
Новый Тарасов оправдался за предательство Бузовой
18:25
Красотка из Дагестана стала королевой порно
18:12
В жилом доме под Екатеринбургом прогремел взрыв
17:38
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
16:46
Тонущий Порошенко прогнулся под Россию
16:40
Взбешенный народ предложил содрать с Бузовой кожу
16:27
В России отложили отмену роуминга
16:09
Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
16:03
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
15:39
Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой
15:35
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
15:16
Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"
15:04
Собчак с тремя языками довела до тошноты
14:46
Марсиан нашли в пещерах
14:32
В Химках мужчина открыл огонь по пилившим деревья рабочим
14:24
Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор
14:20
Тяжелобольному Табакову помогают следователи
14:17
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
14:09
Египет назвал цены на туры для россиян
14:03
Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет
13:53
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
13:39
Священник дерзко ответил на выходку Урганта
13:34
Европа испугалась правды о Крыме
13:28
Грузовик шоколада украли под Москвой
13:20
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
13:11
Что такое промокод и как его использовать
12:58
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
12:58
Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской
12:49
Рак унес жизни мужа и дочери звезды "Иронии судьбы"
12:45
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
12:34
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо
12:22
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
11:47
16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности
11:45
Онкобольной Пугачевой запретили выступать
11:40
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
11:39
Игнорировавший жалобы серпуховчанки на мужа-садиста участковый наказан
11:12
Обиженный любовник слил в Сеть видео голой звезды "Дома-2"
11:09
Россиянин жестоко убил 24-летнюю любовницу и сжег своего сына
10:46
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
10:44
Муж променял Мыскину на бизнесвумен
10:40
Под Москвой электричка сбила человека
10:37
Проблемы в космической отрасли копились десятилетиями. Эксперты разделяют выводы аварийной комиссии "Роскосмоса"
10:01
Кто посылает на Землю таинственные сигналы из космоса
10:00
Раскрыто удивительное свойство витамина D
09:54
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось
09:42
Красавицу-модель зверски убили по дороге с дискотеки
09:33
Диетологи советуют перед сексом есть чеснок
09:30
Медики выявили новую опасность алкоголя
09:01
Устроившего бойню на фабрике директора поймали спустя сутки
08:27
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян
08:26
В Москве нашли тела двух женщин
08:21
Лучшие шефы Юга России примут участие в Крымских Гастрономических Сезонах
08:19
Врезавшаяся Светлана Дружинина потеряла сознание от боли
08:11
Взрыв в супермаркете Петербурга назвали терактом
08:05
В Москве "заминировали" станцию метро "Октябрьская"
07:42
Навка рассказала о связи Лорак и Панайотова
21:55
На чьей стороне Вы в скандале с разводом Джигарханяна
21:54
Потрепанную Волочкову унизили намеками на пьянство
21:42
Солнцев пнул "силиконовую" Жужу из "Дома-2"
21:17
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть
21:13
Выберите лучшую российскую певицу 2017 года
21:02
Николай Носков сообщил о пополнении в семье
20:32
В петербургском магазине рванула любимая бомба террористов
20:03
Много крови: очевидцы о жутком взрыве в Петербурге
20:01
Список пострадавших при взрыве в Петербурге
19:57
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
19:35
В петербургском супермаркете прогремел взрыв
19:19
Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве
18:12
Развратная помощница бросила Авакова
17:55
Люди в истерике от вида 66-летнего Газманова в трусах
17:39
Что значит видеть свет во сне
17:31
Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео
17:18
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
17:06
Будут ли в России новые патенты
17:02
Захарова высмеяла Киев за "петушиные" интересы
16:47
На юге Москвы загорелся автосервис (видео)
16:34
Умер актер из "Звездных войн"
16:33
Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви
16:15
12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
16:07
В Москве у Кадырова украли iPhone
16:02
Названо идеальное место для празднования Нового года
15:44
В России рак победили "голоданием"
15:41
Табаков после комы перестал узнавать родных
15:37
Мутко потерял еще одну работу после скандала
15:18
Россияне поражены подлостью Шепелева
15:00
Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна
14:52
"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания
14:51
Самые успешные актеры 2017 года
14:50
Житель Подмосковья избил сотрудника скорой
14:48
Инопланетяне из 9 миров наблюдают за Землей
14:39
Реновация подстегнула бюджетное строительство
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне поражены подлостью Шепелева
После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Общество

Колдун Бесов назвал дату конца света

Кадр из фильма "Геошторм"
Известный московский экстрасенс сделал неутешительный прогноз. По его словам, ничего хорошего ждать нам не приходится.
прочитано 1341 раз

Известный московский экстрасенс Артем Бесов уверен, что конец света, о котором человечество говорит уже не один век, начинается. И явные признаки апокалипсиса можно увидеть уже невооруженным глазом.

ПО ТЕМЕ

Колдун Бесов: После вспышек на Солнце начнется самое страшное

Колдун Бесов об ужасах наступающего полного солнечного затмения

 Новый год 2018

Сюжеты Новый год 2018

"Вы посмотрите, что творится вокруг: дети убивают родителей, родители бросают детей, близкие люди ненавидят друг друга – это, по-вашему, не конец света? – поделился колдун наблюдениями с корреспондентом Dni.Ru. – И я убежден, что дальше будет только хуже. Повальные кредиты, рост тарифов на ЖКХ, сокращение доходов, капризы погоды, массированная пропаганда зла в телевизоре и в интернете – уж точно не поспособствуют моральному спокойствию людей. Вот он, тот самый апокалипсис, про который столько говорили, только происходит он в головах, а это гораздо страшнее".

Он призывает людей одуматься и сконцентрироваться на духовном развитии. Именно это поможет пройти сложный период спокойно и достойно. "Следующий, 2018 год будет "серым", то есть подвижки, наметившиеся в 2017 году, прекратятся, и наступит период "зависания", когда будет не хорошо и не плохо. Эдакое затишье перед бурей, – продолжает экстрасенс. – Дальше – только хуже. Но самым сложным должен стать 2019 год, его вторая половина. Будет очень много проблем, болезней, стихийных бедствий, катастроф с сотнями жертв, какой-то выматывающей суеты. Проклятый год, одним словом".

Автор: Иван Губкин28 декабря 2017, 13:59

комментарии

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
Обколотая Вовк побежала к врачам
Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"
Назовите лучшего актера 2017 года

Проишествия

Безумный директор фабрики сознался в связях с "Аль-Каидой"
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо

Lifestyle

Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
Шоу-бизнес

Муж променял Мыскину на бизнесвумен

Теннисистка осталась с тремя детьми
Шоу-бизнес

16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности

В Сети появился слух, что девушка ждет ребенка
Шоу-бизнес

Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор

Прославленный хоккеист снялся с футболистом
Шоу-бизнес

Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"

Подруга рассказала, как Дана "пьяная валялась по кабакам"

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году

Спорт

Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты

Регионы

Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru