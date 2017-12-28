Колдун Бесов назвал дату конца света

Известный московский экстрасенс сделал неутешительный прогноз. По его словам, ничего хорошего ждать нам не приходится.

Известный московский экстрасенс Артем Бесов уверен, что конец света, о котором человечество говорит уже не один век, начинается. И явные признаки апокалипсиса можно увидеть уже невооруженным глазом.

"Вы посмотрите, что творится вокруг: дети убивают родителей, родители бросают детей, близкие люди ненавидят друг друга – это, по-вашему, не конец света? – поделился колдун наблюдениями с корреспондентом Dni.Ru. – И я убежден, что дальше будет только хуже. Повальные кредиты, рост тарифов на ЖКХ, сокращение доходов, капризы погоды, массированная пропаганда зла в телевизоре и в интернете – уж точно не поспособствуют моральному спокойствию людей. Вот он, тот самый апокалипсис, про который столько говорили, только происходит он в головах, а это гораздо страшнее".

Он призывает людей одуматься и сконцентрироваться на духовном развитии. Именно это поможет пройти сложный период спокойно и достойно. "Следующий, 2018 год будет "серым", то есть подвижки, наметившиеся в 2017 году, прекратятся, и наступит период "зависания", когда будет не хорошо и не плохо. Эдакое затишье перед бурей, – продолжает экстрасенс. – Дальше – только хуже. Но самым сложным должен стать 2019 год, его вторая половина. Будет очень много проблем, болезней, стихийных бедствий, катастроф с сотнями жертв, какой-то выматывающей суеты. Проклятый год, одним словом".

