Знаменитая актриса вымыла пол своей уборщицей

На звезду сериала "Настоящие домохозяйки" Карлтон Элизабет подала в суд ее домработница. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась, что актриса в буквальном смысле использовала ее как половую тряпку.

Элизабет наняла уборщицу в 2011 году для помощи по хозяйству в доме в Беверли-Хиллз. Женщина утверждает, что ее работодательница часто находилась в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно применяла физическое и психологическое насилие.

Подробности случая, когда уборщицу использовали в качестве тряпки, не уточняются. Другой инцидент, в результате которого домработница серьезно пострадала, произошел четыре месяца назад, когда Элизабет напилась и напала на нее, сообщает TMZ.

Пострадавшая указала в иске, что поводом для конфликта стало ее сообщение мужу ответчицы. Горничная решила рассказать, как хозяйка дома разбила телевизор битой. По словам уборщицы, после этого актриса сильно толкнула ее, в результате чего та получила травмы. Из-за этого помощница по дому была на две недели освобождена от работы, а затем уволена.

Публикация от Carlton (@carlton1311) Дек 25, 2017 at 2:36 PST

Также женщина рассказала, что во время работы у звезды несколько раз становилась свидетельницей того, что Элизабет намеренно причиняла себе физический вред.

Отметим, в мае этого года американский певец Рокуэлл, прославившийся в 80-е хитом Somebody's Watching Me, был задержан за избиение домработницы. По словам горничной, музыкант ударил ее из-за того, что она слишком долго делала ему сэндвич.