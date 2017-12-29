В NASA скрывают дату гибели Земли

Национальному аэрокосмическому агентству США (NASA) известна точная дата гибели человечества. Новость появилась на сайте ведомства, однако ее быстро удалили.

Сообщение о фатальном столкновении Земли с астероидом обнаружили на сайте NASA журналисты. В нем приводились вычисления ученых, из которых следовало, что человечеству осталось жить всего 13 месяцев.

Причиной гибели планеты, по данным агентства, станет столкновение Земли с астероидом-убийцей. И ждать осталось недолго: Судный день придет 1 февраля 2019 года. Указывалось даже точное время – 11:47. Удар будет равен по мощности взрыву 30 миллионов ядерных бомб, говорится в сообщении.

Журналистов удивило даже не содержание заметки - информация об очередном "неизбежном" апокалипсисе появляется едва ли не ежедневно. Странно то, что NASA подчистило все следы этой статьи через несколько дней после публикации. Агентство в очередной раз обвинили в сокрытии ужасной правды. В NASA объяснили свои шаги тем, что ученые "переоценили уровень опасности".

Напомним, в начале этого месяца уфологи разглядели на фотографии американского космического агентства намек на приближающийся конец света. Это изображение столба пыли в туманности Карина, которая находится в 6,5-10 тысячах световых лет от Земли. Уфологов испугало и название звезды, расположенной внутри столба, — Хербиг-Аро 666. Число 666, как известно, упоминается в Библии как "число зверя".

А в начале месяца появились сообщения о том, что эксперты заново расшифровали календарь майя. Оказывается, предыдущие трактовки были неверными. По новым данным, конец света по версии майя назначили на 21 декабря 2017 года, но опять что-то не срослось.