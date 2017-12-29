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Общество

Женщина родила прямо в магазине

Фото: GLOBAL LOOK press
Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала хозяйка торговой точки.
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Владелица маркета Иссамар Сепульведа написала, что роды у молодой мамочки пришлось принимать всем коллективом магазина: ей, кассиру, мяснику и повару. Они посчитали это рождественским чудом.

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"Наш кассир звонил 911, мясник держал ребенка, повар искал ножницы, а я перерезала пуповину", – поделилась Иссамар. Она рассказала, что сотрудники магазина занервничали, когда увидели, что кожа у малыша фиолетового цвета.

В службе спасения им объяснили: мальчик сильно замерз, его нужно срочно согреть. Владелица магазина принесла из офиса теплые одеяла и укутала ребенка.

Сепульведа решила и дальше помогать матери с малышом. На своей страничке в соцсети она запустила кампанию по сбору вещей для новорожденного, поскольку мать не может его достойно обеспечить.

Подобные случаи происходят по всему миру. Так, 28 апреля этого года жительница канадского города Галифакс Эшли Миллер-Кросс тоже родила в продуктовом магазине. Примечательно, что женщина не знала о своем положении.

Она списывала полноту на недавнюю беременность первым ребенком. По словам Эшли, помимо прибавки в весе, у нее не было других характерных признаков. 

Автор: Людмила Фоканова29 декабря 2017, 11:07

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