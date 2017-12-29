Нострадамус предсказал конфликт России и США
Французский врач и астролог 16-го века составил книгу из тысячи предсказаний о будущем мира. Многие, по мнению исследователей его творчества, исполнились, а другие скоро свершатся. Шесть пророчеств, наиболее близких к нашему времени или к нему относящихся, подобрала британская The Independent.
Смерть Генриха II
Молодой лев превзойдет старого
На поле боя в одиночном поединке,
Поразив ему глаза в золотой клетке,
Что приведет старого льва к мучительной смерти.
Король в 1559 году был случайно убит графом Монтгомери во время игры. У обоих были львы на щитах. Осколки копья пролетели сквозь забрало шлема Генриха. Он умер от заражения спустя десять дней мучительной боли.
Гитлер
В глубине Западной Европы
У бедных людей родится маленький,
Своими речами соблазнит великое множество.
Влияние растет в Королевстве Востока.
Адольф Гитлер родился в бедной семье 20 апреля 1889 года в Западной Европе. Спустя несколько лет он переехал в Германию. Популярность, которая впоследствии привела его к власти, он заполучил благодаря яростным речам и ораторскому таланту.
Атомная бомба
Вблизи ворот и в двух городах
Будут два бедствия, невиданные ранее.
Внутри – голод, чума, люди изгнаны оружием,
Моля о помощи великого бессмертного Бога.
В августе 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
11 сентября 2001 года
Огонь из центра Земли
Сделает землетрясение в новом городе.
Два великих камня будут долго бороться,
Затем Аретуза обагрит новую реку.
Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация) захватили четыре рейсовых пассажирских лайнера. Они направили два самолета на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Дональд Трамп
Большой храбрый бесстыдный крикун
Будет избран начальником армии.
Храбростью его противника
Сломан мост, город изнемогает от страха.
Дональд Трамп стал 45-м президентом США, выиграв выборы в 2016 году. Его неоднократно обвиняли в неуважительном отношении к женщинам и национальным меньшинствам. Трамп также известен благодаря своим громким заявлениям, некоторые из них стали началом так называемой войны слов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
462 года назад— Виталий (@witooosik) 1 марта 2017 г.
1 марта 1555 года
Мишель де Нотрдам более известный как #Нострадамус опубликовал свои первые предсказания в книге Пророчества pic.twitter.com/YphiVyWOSB
Закат Запада
Дважды будет вознесен наверх и дважды свергнут вниз,
Восток также ослабит Запад.
Его противник после многих битв
Будет изгнан по морю и в нужде ослабеет.
Британское издание считает, что это предсказание касается нынешних прохладных отношений между США и Россией.
На днях стало известно о других результатах работы по расшифровке катренов. Ученые заявили, что предсказанная Нострадамусом комета Хайнце летит к Земле. Она подойдет на минимальное расстояние к Земле 4-8 января 2018 года.
Астрономы утверждают, что объект не может столкнуться с планетой, но фанаты Нострадамуса уверены: именно об этой комете пророк писал в одном из своих посланий. Она станет предвестником конца света. В стихотворном пророчестве говорится, что все живое на Земле погибнет.
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