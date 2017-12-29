Нострадамус предсказал конфликт России и США

Шесть исполнившихся пророчеств Нострадамуса публикуют в преддверии Нового года британские СМИ. Последнее из них говорит об ослаблении Запада и противостоянии США и России.

Французский врач и астролог 16-го века составил книгу из тысячи предсказаний о будущем мира. Многие, по мнению исследователей его творчества, исполнились, а другие скоро свершатся. Шесть пророчеств, наиболее близких к нашему времени или к нему относящихся, подобрала британская The Independent.

Смерть Генриха II

Молодой лев превзойдет старого

На поле боя в одиночном поединке,

Поразив ему глаза в золотой клетке,

Что приведет старого льва к мучительной смерти.

Король в 1559 году был случайно убит графом Монтгомери во время игры. У обоих были львы на щитах. Осколки копья пролетели сквозь забрало шлема Генриха. Он умер от заражения спустя десять дней мучительной боли.

Гитлер

В глубине Западной Европы

У бедных людей родится маленький,

Своими речами соблазнит великое множество.

Влияние растет в Королевстве Востока.

Адольф Гитлер родился в бедной семье 20 апреля 1889 года в Западной Европе. Спустя несколько лет он переехал в Германию. Популярность, которая впоследствии привела его к власти, он заполучил благодаря яростным речам и ораторскому таланту.

Атомная бомба

Вблизи ворот и в двух городах

Будут два бедствия, невиданные ранее.

Внутри – голод, чума, люди изгнаны оружием,

Моля о помощи великого бессмертного Бога.

В августе 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

11 сентября 2001 года

Огонь из центра Земли

Сделает землетрясение в новом городе.

Два великих камня будут долго бороться,

Затем Аретуза обагрит новую реку.

Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация) захватили четыре рейсовых пассажирских лайнера. Они направили два самолета на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Дональд Трамп

Большой храбрый бесстыдный крикун

Будет избран начальником армии.

Храбростью его противника

Сломан мост, город изнемогает от страха.

Дональд Трамп стал 45-м президентом США, выиграв выборы в 2016 году. Его неоднократно обвиняли в неуважительном отношении к женщинам и национальным меньшинствам. Трамп также известен благодаря своим громким заявлениям, некоторые из них стали началом так называемой войны слов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

462 года назад

1 марта 1555 года

Мишель де Нотрдам более известный как #Нострадамус опубликовал свои первые предсказания в книге Пророчества pic.twitter.com/YphiVyWOSB — Виталий (@witooosik) 1 марта 2017 г.

Закат Запада

Дважды будет вознесен наверх и дважды свергнут вниз,

Восток также ослабит Запад.

Его противник после многих битв

Будет изгнан по морю и в нужде ослабеет.

Британское издание считает, что это предсказание касается нынешних прохладных отношений между США и Россией.

На днях стало известно о других результатах работы по расшифровке катренов. Ученые заявили, что предсказанная Нострадамусом комета Хайнце летит к Земле. Она подойдет на минимальное расстояние к Земле 4-8 января 2018 года.

Астрономы утверждают, что объект не может столкнуться с планетой, но фанаты Нострадамуса уверены: именно об этой комете пророк писал в одном из своих посланий. Она станет предвестником конца света. В стихотворном пророчестве говорится, что все живое на Земле погибнет.