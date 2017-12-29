В Москве после страшных аварий установили сотни бетонных блоков

Столичные власти сделали срочное распоряжение: районным управам необходимо установить порядка 800 бетонных конструкций рядом с подземными переходами и станциями метро. Чиновники считают, что так получится избежать повторения жуткой аварии, которая произошла в Москве в конце декабря.

На проведение работ предоставили двое суток, передает Telegram-канал Mash. Соответствующее указание дал лично заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.