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Общество

Украина угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту

most.life
Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил о возможности ядерного удара по Крымскому мосту. По его словам, возводимое Россией сооружение с военной точки зрения достаточно уязвимо.
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По его словам, Крымский мост уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования.

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"Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – заявил изданию "Главред" генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Отметим, что мост, который свяжет Крым с материковой частью России, давно не дает покоя украинским политикам и общественным деятелям. Ранее председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что строительство моста через Керченский пролив является насмешкой россиян над киевскими властями.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Согласно плану, автомобильное движение по нему откроется в декабре 2018 года, а первый поезд пройдет в декабре 2019-го.

Автор: Алёна Нестерова30 декабря 2017, 11:08

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