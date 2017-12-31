Директор Елисеевского гастронома убит за мошенничество

Предшествующие началу перестройки годы запомнились гражданам СССР как период тотального дефицита. Типичным явлением в то время были пустые полки, в лучшем случае "украшенные" банками консервов. В таких условиях столичный Гастроном №1 на улице Горького, называемый в народе Елисеевским, поражал богатством ассортимента.

Магазин мог предложить покупателям дефицитные товары, о которых советские граждане в эпоху тотального дефицита могли только мечтать. Здесь была и докторская колбаса, и разные сорта кофе, шоколад, селедка, фрукты и многое другое. Отдельно в "Елисеевском" продавали с так называемой черной кассы. С нее можно было купить, к примеру, икру.

Гастроном на улице Горького (ныне Тверская) был известен на всю страну. Люди приезжали в Москву изо всех уголков, чтобы хотя бы полюбоваться на это изобилие. Иностранцам же "Елисеевский" демонстрировали как показатель "сытой и богатой" жизни Советского Союза.

Директор гастронома Юрий Соколов был в московской элите на первых ролях. Фронтовик, герой войны, он обладал талантами коммерсанта и управленца. Соколов смог наладить снабжение "Елисеевского" в совершенно неприспособленных для ведения торгового бизнеса социалистических условиях.

Для того, чтобы достичь договоренностей с поставщиками, он не жалел денег. При этом персоналу магазина Соколов выплачивал персональные премии. Посредством материального поощрения добивался повышения уровня обслуживания посетителей.

Пришедший к власти в 1982 году Юрий Андропов начал активную антикоррупционную кампанию, направленную в том числе на борьбу с хищением и взяточничеством.

По своим каналам в Комитете госбезопасности (КГБ) Андропов получал актуальную информацию о реальном положении дел в торговле.

Соколова арестовали в конце 1982 года. Для директора "Елисеевского" это стало полной неожиданностью. За месяц до ареста сотрудники КГБ установили в его кабинете системы прослушки и видеонаблюдения.

За это время следователи получали колоссальное количество компромата на Соколова. Кроме того, обнаружились его связи с высокопоставленными руководителями государства и партии.

Арестовали директора Гастронома №1 во время получения взятки в размере 300 рублей. Соколов был спокоен, не нервничал. Тогда он еще думал, что влиятельные покровители за него заступятся. Ведь он в свое время так много для них сделал.

При обыске на даче директора "Елисеевского" было обнаружено 50 тысяч рублей. При этом он уверял, что деньги не его, а предназначаются для других людей.

Но улик против Соколова было слишком много. Доказательная база его преступной деятельности включала и телефонные переговоры с "нужными людьми", и показания так называемых почтальонов – тех, кто носил директору "Елисеевского" конверты со взятками.

Во время судебного процесса были оглашены колоссальные суммы хищений и озвучены такие имена, что дело мгновенно приобрело всесоюзный размах. Подробности громкого процесса смаковала пресса: в газетах то и дело появлялись разоблачительные статьи о "проворовавшихся торгашах".

По версии следствия, на взятку чиновникам Соколов потратил огромные деньги – около полутора миллиона рублей.

Сами взятки были как крупными (тысячи или десятки тысяч рублей), так и сравнительно небольшими (несколько сотен рублей).

Тем не менее директор Гастронома №1 виновным себя не признал. По его словам, он лишь решал вопросы поставок в магазин необходимых товаров. Однако Андропову нужен был процесс и обвинительный приговор, по возможности максимально строгий. В деле борьбы с коррупцией Соколову предстояло стать козлом отпущения.

По некоторым данным, директору "Елисеевского" якобы было обещано снисхождение, если он назовет сообщников. Обвиняемый достал из тайного архива тетрадь с именами подельников и раскрыл их следствию. В итоге сообщники Соколова получили от 11 до 14 лет лишения свободы. Его самого, тем не менее, это не спасло.

Директора самого роскошного магазина страны приговорили к высшей мере наказания.

Приговор был приведен в исполнение 14 декабря 1984 года. Символическая могила Соколова в настоящий момент находится на Введенском кладбище в Москве.

Стоит отметить, что директор "Елисеевского" был не единственным, кого приговорили к высшей мере за взяточничество и хищения в торговой отрасли. Так, в 1985 году был расстрелян директор Дзержинской плодоовощной базы Мхитар Амбарцумян. Суд не принял во внимание даже тот факт, что подследственный был участником штурма Рейхстага и Парада Победы в июне 1945 года.