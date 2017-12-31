Володин поздравил россиян с Новым годом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он отметил, что 2018 год будет насыщенным и ответственным – в марте пройдут выборы президента.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что в уходящем, 2017 году были приняты решения, необходимые для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности.

"Наши Вооруженные силы успешно выполнили боевую задачу в Сирийской Арабской Республике и вернулись домой. Сплоченность общества помогла решить многие задачи по импортозамещению, что сделало возможным вывести экономику из рецессии, принять бюджет роста, повысить с нового года заработные платы и денежные пособия", – перечислил Володин знаковые события года.

Инициативы президента России в сфере демографии и поддержки молодых семей получили законодательное обеспечение.

"Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным – это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать", – сказал Володин.

Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов – непременно сбудется.

В заключении спикер пожелал всем гражданам страны счастья, здоровья и благополучия.

Ранее Володин сообщил, что депутаты Госдумы в 2017 году приняли все запланированные законы из поручения президента Владимира Путина. По его словам, выполнение майских указов президента остается одним из основных приоритетов в работе депутатов и показателем ее эффективности.