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Общество

На Россию надвигаются 60-градусные морозы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
До 14 января погода обещает стать по-настоящему зимней. Особенно лютые холода ожидают жителей Якутии. 
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О прогнозе рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Так, к старому Новому году в Москве температура воздуха понизится до -8. Порадует жителей столицы и небольшой снег.

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Снежная погода ожидается в ближайшие дни и в ряде республик Северного Кавказа. Из-за этого лавиноопасно в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, сообщает Eg.ru.

На юге страны будет ветрено. "В районе Анапы, Геленджика он будет дуть со скоростью 23 метра в секунду. В районе Новороссийска – 28 метров в секунду", – заявила Паршина. Сильные порывы ветра и в Крыму. В настоящее время на полуострове +4...+9, но температура идет на понижение.

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае 11-12 января пройдет сильный мокрый снег. При этом ожидается ветер с порывами 19-24 метра в секунду. По словам Паршиной, температура в Сибири "устроит американские горки".

Публикация от Sambu (@sambu08)

Так, 11 января в Омской области потеплеет до -1, а к 12 января местами похолодает до -19. Самое резкое похолодание придет в Якутию. Там и сейчас -38… -43, а к 12 января на северо-востоке региона морозы усилятся ночью до -57.

Напомним, что в Новый год жители средней полосы России остались без снега, при этом температура воздуха намного превышала нормальные для этого времени значения. Погодные аномалии начались с приходом календарной зимы. На Москву то обрушивался ледяной ливень, превращавшийся в гололед, то снегопад, приводящий к настоящему потопу.

Автор: Людмила Фоканова10 января 2018, 09:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

На Москву обрушился мощный снегопад

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