Шесть самых ценных качеств работника

Шесть пунктов резюме, на которые в первую очередь обращает внимание работодатель, выделили британские эксперты. Они уверены, что через несколько лет эти умения станут основными для крупных компаний, ищущих потенциального работника.



Как отмечают специалисты, пока что примерно треть указанных навыков особым спросом не пользуется. Однако они уверены, что к будущему надо готовиться уже сегодня, так что пора совершенствоваться.

По мнению экспертов-рекрутеров, основным пунктом резюме для работодателей становится способность обдумывать несколько разных вещей одновременно и структурировать их, а также умение подстраиваться под новые правила. Второе необходимое качество – так называемый эмоциональный интеллект. Работник должен понимать и просчитывать реакцию коллег на свои действия. Эксперты уверены, что это один из самых важных социальных навыков.

Так часто упоминаемая сегодня креативность, а точнее креативный подход к применению получаемого продукта или услуги занимает третью строчку в списке полезных навыков. Новые технологи практически каждый день предлагают человечеству что-то новое. Так что хорошему работнику приходится искать новые подходы, чтобы заинтересовать потребителя.

Привлекает работодателей умение претендента анализировать работу персонала для получения большей эффективности. Просто собранных данных бывает недостаточно, поэтому руководству нужен человек, который сумеет выявить сильные стороны каждого сотрудника и выстроит такую систему, которая будет работать без сбоев.

Не менее важна для хорошего работника и способность мыслить критически. Это качество позволяет оценивать пользу, которую приносит компании внедрение новых технологий, передает телеканал "360" со ссылкой на британскую Daily Mail.

