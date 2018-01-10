Учительница угодила в тюрьму за жалобу на зарплату

Арестом закончилось для учительницы из американского штата Луизиана заседание школьного совета. Педагог осмелилась пожаловаться на низкую зарплату.

Обращались с учительницей, как с опасным преступником. Полицейский вывел Дэйшу Харгрэйв из зала заседаний, повалил на пол и сковал наручниками. Крики женщины ничуть не разжалобили стража порядка.

На заседании Харгрэйв обращалась к членам школьного совета не в установленном порядке. Она задавала вопросы "в утвердительной форме и с возмущением", отметили в полиции. Дежуривший в зале офицер сделал ей предупреждение, а затем попросил выйти в коридор.

Оказавшись за дверью, полицейский повалил женщину на пол и надел на нее наручники, как видно на записи, опубликованной на YouTube-канале KATC-TV. Пока неясно, действовал ли офицер по своему усмотрению или получил распоряжение от начальства. В свою очередь члены совета заявили, что не намерены предъявлять Харгрэйв какие-либо обвинения.

За попытку сопротивления представителю власти педагога отправили под арест. Адвокаты проверяют обоснованность обвинений.

Осенью 2017 года сообщалось, что учительницу из американского штата Вермонт уволили за то, что она демонстрировала ученикам младших классов нацистское приветствие. Женщина показала третьеклассникам этот жест, потом расставила учеников перед собой и попросила повторить. А 25-летней учительнице из штата Арканзас грозит пожизненный срок или 40 лет тюрьмы. Ее обвиняют в интимных связях со старшеклассниками.