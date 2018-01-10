ФСБ разоблачила "майора Аршавину"

В Федеральной службе безопасности России отреагировали на утверждение жены футболиста Андрея Аршавина Алисы о ее работе в ведомстве. ФСБ опровергла данную информацию.

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", – цитирует представителя Центра общественных связей ведомства "Интерфакс". Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" Москва – Алма-Ата с детьми и сопровождавшей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

Отметим, согласно рапорту старшего бортпроводника воздушной гавани, Аршавина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в экономкласс. Кроме того, Алиса явно нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету. Отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

В своем микроблоге Алиса Аршавина утверждала, что спор со стюардессой произошел из-за того, что она захотела сменить подгузник десятимесячной дочери, из-за чего в бизнес-классе плохо пахло. Она заявила, что не было ни хамства, ни ссоры с бортпроводником, а самолет не находился в этот момент на взлетной полосе.

Алиса Аршавина, называя себя майором ФСБ, требовала сменить подгузник своему ребёнку за минуту до взлета и угрожала стюардессам и экипажу.

Её муж, Андрей Аршавин, "систематически изменяет супруге", но каждый раз прощен женой.



Образцовое семейство! — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 8 января 2018 г.

Высказывали свою версию и свидетели этой истории. "Мы были в этом самолете! Жена Аршавина не способна даже поменять памперс своему ребенку! Для этого она позвала няню из экономкласса, а бортпроводница потребовала соблюдать правила взлета самолета! Алиса сэкономила на билете для слуги (сама купила билеты за 100 тысяч в бизнес-класс. – Прим. ред.), поэтому попала в очень глупую историю с ксивой майора ФСБ! Позор Аршавину за такую жену!" – написал на странице Алисы в соцсети один из очевидцев.