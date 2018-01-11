Раскрыты новые подробности крушения Ту-154

Польская комиссия признала верными выводы эксперта Фрэнка Тейлора. Ее представители подтвердили версию о том, что на борту рухнувшего в 2010 году самолета с президентом Польши Лехом Качиньским произошло несколько взрывов.

Доклад Френка Тейлора был заслушан 10 января в ходе пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы. Международный специалист утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри.

Более того, Тейлор уверяет, что это был не единственный источник взрыва. Кроме того, эксперт заявил, что береза, стоявшая на пути лайнера, никак не повлияла на первичное разрушение крыла, передает газета "Известия".

Отметим, 14 декабря президент России Владимир Путин жестко прокомментировал версию о взрывах на борту лайнера. Он назвал блефом и несуразицей попытки Польши возложить ответственность на нашу страну за крушение самолета польского лидера. "Если на борту самолета, который вылетал из Польши, были взрывы, то и устройство заложили там. Ищите у себя", – заявил Путин.

Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета, который был представлен в 2011 году, трагедия произошла из-за ошибки экипажа. В прошлом году польские эксперты заявили, что была найдена запись взрыва на бортовом самописце.

Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они, включая лидера Польши, погибли.