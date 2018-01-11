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Общество

Соловьев бросил вызов главе Первого канала

Владимир Соловьев. Кадр youtube.com
Владимир Соловьев ждет ответных действий гендиректора "Первого" Константина Эрнста после проигрыша его телеканала "России 1" в рейтинге за 2017 год. Телеведущий предупредил, что канал, на котором он работает, готов и дальше удивлять.
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Нынешняя победа в борьбе за зрителя для "России 1" не первая. В 2016 году телеканал также обогнал "Первый" по популярности. Как заявил ведущий политических ток-шоу Владимир Соловьев, 2018-й будет еще интереснее в контексте этой борьбы.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Среднегодовая доля аудитории "России 1" для городов с населением больше 100 тысяч человек составила 13,2%. На втором месте, как и годом ранее, оказался Первый канал с 12,1%. Это данные исследования компании Mediascope.

Причины очередной победы "России" Соловьев видит в правильной программной политике. "Мне не совсем корректно судить, потому что я не отвечаю за программную политику канала, это гениально делает господин Александр Нечаев, который очень точно все расставляет. Но мне кажется, что это связано с тем, что у нас очень взвешенная, четкая, грамотная и просчитанная линейка. Мы четко понимаем, кто наш зритель, кто в какой момент находится у телевизора и какой продукт наиболее точно соответствует его интересам", – сказал телеведущий.

Большим приобретением для телеканала стал, по словам Соловьева, "замечательный Андрей Малахов". Еще одна составляющая успеха – "блестящая линейка политических ток-шоу". "Это, конечно, и Дмитрий Константинович Киселев, и Сергей Брилев, и прекрасно работающие ребята из "60 минут" – Ольга Скабеева и Евгений Попов. Фантастической всегда была и есть школа наших военных корреспондентов – исходя из чего насыщенность наших новостных блоков, на мой взгляд, все-таки отличается от наших коллег", – сказал Соловьев "Газете.ru".

В то же время телеведущий не хочет спекулировать на теме падения рейтинга "Первого". Соловьев подчеркнул, что Константин Эрнст – блестящий телевизионный менеджер и прекрасно разбирается во всех аспектах телевидения. И он предпримет максимальные усилия, чтобы дать достойный ответ. Но и у "России 1" найдется, чем удивить профессионала, заключил Соловьев.

Автор: Андрей Евлампиев11 января 2018, 13:30

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