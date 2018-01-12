Раскрыта загадка тайной комнаты пирамиды Хеопса

Тайная комната, обнаруженная недавно учеными в пирамиде Хеопса, служила для отправки почившего фараона к звездам. Именно там хранится трон из "небесного железа", уверен итальянский астрофизик.

Пустота длиной 30 метров, обнаруженная при сканировании знаменитой пирамиды осенью прошлого года, не могла появиться в результате ошибки строителей. Не несет она и какой-либо строительной функции вроде снижения нагрузки на главный коридор сооружения, уверен ученый из Италии Джулио Магли.

"Для их существования должна быть веская причина. И эта причина должна быть глубоко связана с египетской погребальной религией, в которой говорится, что после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на севере", - заявил астрофизик.

По словам Магли, в пирамиде есть четыре "воздуховода", по которым дух усопшего правителя мог бы "выбраться наружу". При этом проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью. Именно за ней и расположены найденные пустоты, которые, скорее всего, представляют собой камеру с троном, пишет Eurekalert. Итальянский ученый напомнил, что не так давно в пирамиде удалось обнаружить трон матери Хеопса Хетепхерес, сделанный из кедра и покрытый золотом и фаянсо, пишет газет "Известия".

Пирамида Хеопса – одна из самых высоких и крупных построек, созданных людьми. Ее высота – 145 метров, ширина и длина – 230 метров. Пирамида была построена в середине третьего тысячелетия до нашей эры, во времена представителя четвертой династии Древнего царства.

В конце октября появились сообщения о том, что археологи и физики обнаружили внутри пирамиды Хеопса две "ранее неизвестные пустоты", которые могут быть тайными комнатами, где покоятся останки фараона Хуфу (Хеопса).

Обе подозрительные структуры в пирамиде Хеопса, как показало мюонное сканирование, содержат значительные пустоты, в их существовании нет никаких сомнений. Одна из этих "ранее неизвестных пустот" находится на северной стене и, по мнению археологов, может быть коридором, который уходит вглубь пирамиды. Вторая, менее крупная пустота, находится в северо-восточной части сооружения.