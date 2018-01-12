Ведущий одарил Путина обожающим взглядом

Взгляд ведущего радио "КП", которым тот одарил Владимира Путина, вызвал бурную реакцию у россиян. Глава государства посетил редакцию "Комсомольской правды" и зашел в студию во время прямого эфира.

В прогулке по этажам редакции Владимира Путина сопровождал главный редактор издания Владимир Сунгоркин. Российский лидер заглянул и в студию радио "Комсомольская правда". На фотографии и ролике видно, как один из ведущих, предоставивший президенту микрофон, глядит на Путина с обожанием.

Президент воспользовался случаем и поздравил россиян с наступившим Новым годом. Во время короткой речи Путина сидевший рядом радиожурналист не отрывал от российского лидера глаз. Во взгляде читалось обожание, а некоторые заподозрили даже вожделение.

Главред "Комсомолки" Владимир Сунгоркин показал президенту обложки самых популярных номеров газеты разных лет, а также современные выпуски, которые выходят по всему миру – от Донбасса до Австралии. Президент также осмотрел мини-выставку, посвященную легендарному журналисту "КП" Василию Пескову.

Владимир Путин - в прямом эфире "Комсомольской правды": Поздравляю всех с наступившим новым годом!

Слушайте трансляцию на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте https://t.co/TWjmgVlnRe или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android. pic.twitter.com/5OhAS4PFdT — Комсомольская правда (@radio_kp) 11 января 2018 г.

И все же целью посещения редакции была не экскурсия. Здесь президент встретился с редакторами российских СМИ. Начиная беседу, Путин поздравил собравшихся с Днем российской печати. Далее разговор пошел на самые разные темы – от грядущих президентских выборов до ситуации на Корейском полуострове.

Российского лидера спросили о его реакции на заявления из Вашингтона по поводу избирательной кампании, в частности о возмущении американцев по поводу того, что к выборам не допущен Алексей Навальный. Президент отметил, что здесь США "прокололись".

"Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили к участию в президентских выборах, но почему-то они других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России... Лучше бы они помолчали. Но важно понимать, что нарушение закона в ходе избирательной кампании недопустимо", – сказал Путин.

Что касается ситуации вокруг Северной Кореи, по мнению главы государства, Ким Чен Ын выиграл партию. Северокорейский лидер решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника. Теперь Ким Чен Ын как абсолютно грамотный и зрелый политик заинтересован в том, чтобы ситуацию сгладить, заявил Владимир Путин.