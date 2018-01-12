Свинья спасла друга от ножей мясников
На кадрах видно, как двое мужчин уложили одно животное на скамейку, уже приготовившись заколоть. Но внезапно на них накинулась другая свинья. Отважная хрюшка начала отталкивать мясников. Один из них попытался отпугнуть поросенка ножом, однако его это не остановило, передает The Daily Mail. В результате лежавшая на скамье свинья сбежала. Как сложилась дальнейшая судьба животных, не сообщается.
Поющая ведущая сделала важное объявление
Музыкальный продюсер расставил точки над i
Боец 50 раз ударил ножом супругу и бросил с ней сына
Пианистка рассказала о ночи с легендарным актером