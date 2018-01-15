Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация

Провокацией или неудачной шуткой назвали украинские СМИ выступление команды "Минометное училище города Херсон" на фестивале "КиВиН 2018" в Сочи. Возмущение украинских журналистов вызвал, в основном, тот факт, что юмористы выступали в российской военной форме.

Журналисты устроили настоящее расследование. И совершенно неожиданно для себя выяснили, что шутники из "Минометного училища" никакого отношения к Украине не имеют. Хотя участники КВН этого, вроде, и не скрывали – просто в Незалежной не поняли юмора.

"Перед вами команда КВН высшего военного минометного расчетно-пехотного училища артиллерийского резерва имени генерала-лейтенанта Капустина "Терракотовая армия". Высшая украинская лига - вице-чемпионы", – так представили себя участники команды, выйдя на сцену 13 января.

На Украине фестиваль "КиВиН 2018" совершенно серьезно назвали "пропагандистским мероприятием", сославшись при этом на известное заключение экспертов НАТО, в котором КВН назван "орудием Кремля".

"Следователи" выяснили, что в составе команды, в частности, уроженец Нальчика Рустам Хруст – участник дуэта "Лена Кука". Он известен по участию в проекте "Comedy Баттл". Также в составе "Минометного училища" выступили стенд-ап-комик из Саратова Гарик Оганисян, члены команды КВН "Иван да Мага" и видеоблогер Дмитрий Кравченко, который ведет обзоры КВН и украинской "Лиги смеха", пишет "РБК-Украина".

В Сочи с 4 по 17 января проходит XXIX фестиваль команд КВН. На протяжении двух недель участники готовятся к главному выступлению. Генеральная репетиция назначена на 15 января. Среди участников команды Спарта Номанд (Астана), Плюшки (Тверь), Русская дорога ( Армавир), Сборная Большого Московского Государственного Цирка ( Москва), Радио Свобода (Ярославль), Раисы (Иркутск). Во время фестиваля редакторы Высшей лиги КВН дают мастер-классы участникам команд.