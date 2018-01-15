Психологи объяснили трагедию в пермской школе

Устроившие резню в пермской школе подростки хотели показать свое превосходство. Так психологи прокомментировали трагедию в учебном заведении, в результате которой пострадали 15 человек.

Влияние криминальных передач и желание показать превосходство над окружающими – вот что двигало подростками, напавшими на учеников школы в Перми. Большое значение имеет и климат в семье, уверен психолог-криминалист Михаил Виноградов.

Эксперт убежден, что организатор нападения рос в неблагополучной семье с агрессивными родителями. При этом в школе заявили, что нападавший хорошо учился и даже участвовал в олимпиадах по физике. Однако личность любого человека двойственна, пояснил Виноградов.

"Мы всегда имеем две стороны личности. Педант может оказаться неряхой, человек примерного поведения может оказаться в другой ситуации хулиганом. Двойственность личности присуща всем без исключения людям. Диапазон этой двойственности в одних случаях находится в рамках обычного, законного поведения, а в других случаях выходит за допустимые рамки", - сказал эксперт.

Психолог признал, что в последнее время часто приходится слышать о том, как 16-летние кого-то невзлюбили и начали истязать. А если юноша в соцсетях увидел, как показывают убийство в криминальных передачах, то у него появилось желание не просто избить, а убить с одного удара, приводит слова Виноградова телеканал "360".

И все же ситуацию можно исправить, убеждена глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она призвала формировать новых героев, которые станут примером для современных подростков.

"Необходимо на государственном уровне вырабатывать новую систему, согласно которой дети будут знать, кто такие настоящие герои. Если нет героев, о которых заботимся мы, то появляются другие герои. По законам отсутствия информации эту нишу занимает негативная информация. Мы говорим о героях Великой Отечественной войны, революции – детям это может быть чуждо. Нам нужно сегодня сосредоточить внимание, например, на тех, кто летает в космос, занимает первые места на спортивных соревнованиях, чтобы они вели молодежь за собой", – заявила Волынец в эфире НСН.

По последним данным, в результате нападения на учеников в Пермском крае пострадали 15 человек. В их числе учительница, ученики и сами нападавшие. Также стало известно, что один из предполагаемых организаторов поножовщины попытался нанести себе смертельные увечья. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.