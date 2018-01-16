Как лучше всего выбросить новогоднюю елку
Загостившаяся в доме елка может стать причиной неприятностей на работе. Символ Нового года не дает настроиться на рабочий лад, так что нужно убирать его сразу после праздников, уверены эксперты.
"Для взрослых, для того чтобы настроиться на рабочий лад, – в первый рабочий день. Для школьников – сразу после окончания каникул. Это как некий ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну", - заявила РИА Новости кандидат психологических наук Ольга Махоновская.
Эксперты отметили: нелишне вспомнить традиции, которые были привиты в детстве, и проститься с хвойным деревом после старого Нового года. По мнению консультанта Психологического центра на Волхонке Ильи Шабшина, лучше не менять ничего радикально и придерживаться устоев, которые сформировались у человека с детского возраста.
"Фокус в том, что рубеж формируется еще в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз. Эти истории уходят глубоко в детство, поэтому лучше, если ничего в жизни не препятствует этому радикально. Просто поддерживать традиции..." – сказал психолог.
Однако иногда избавлению от новогоднего символа препятствуют
члены семьи. В частности, с серьезными трудностями столкнулся житель
американского штата Арканзас Дэвид Грэхем. Отец двоих детей устроил уборку, но
не знал, как привязались к зеленой красавице его овчарки.
Мужчине пришлось вступить в схватку с питомцами. После продолжительной борьбы Дэвид все же перебросил елку через ограду. Увлекательный процесс сняла на видео его жена.
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