Парламентарии ищут компромисс по запрету контактной притравки

В стенах Госдумы во вторник, 16 января, состоялось первое заседание согласительной комиссии верхней и нижней палат парламента в связи с отклонением Совфедом законопроекта о запрете контактной притравки диких животных. Законодатели обсудили пути преодоления спорных моментов и подчеркнули важность гуманного подхода к тренировке охотничьих собак.



"Мы с вами к следующему нашему заседанию прописываем условия и признаки подготовки, которые в обязательном порядке требуют запрета контакта", – рассказал по итогам заседания комиссии глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он отметил, что такими признаками могут стать, помимо прочего, ограничение свободы передвижения диких животных и их обороноспособности.

Николаев отметил, что депутаты Госдумы выступают не против охоты, но за более гуманные методы подготовки собак. На сегодняшний день притравочные станции, где звери зачастую содержатся в ужасающих условиях, находятся вне закона, подчеркнул законодатель. "Есть статья в Уголовном кодексе, против всех работников станций нужно возбуждать уголовное дело, это работает с 1999 года", – добавил руководитель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.





Теперь участникам комиссии предстоит сформировать список позиций, по которым у нижней и верхней палат парламента возникли разногласия. Каждый из пунктов будет рассматриваться законодателями на следующем заседании. "Нам очень важно разделить два понятия:

первое – это жестокая притравка собак на таких станциях, а второе – это деятельность по подготовке охотничьих собак, что является в том числе частью охотничьих традиций", – пояснил депутат.

Об итогах первого заседания согласительной комиссии рассказал также руководитель комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Ситуация небезнадежная. Позицию сенаторов удалось серьезно подвинуть к позиции, заявленной Госдумой", – отметил законодатель.

По его словам, сенаторы согласились с тем, что физический контакт собак с дикими животными, которые находятся в стесненных условиях, является не притравкой, а травлей. "Члены комиссии от Совфеда согласились с нашим базовым принципом: с живодерством на притравочных станциях нужно заканчивать", – подчеркнул депутат.





Вместе с тем он отметил, что между верхней и нижней палатами парламента сохраняется ряд разногласий по этому вопросу. Бурматов пояснил, что члены согласительной комиссии от Совфеда предлагают оставить контактную притравку для щенков норных собак, а запретить для взрослых особей. "Мы против любого контакта. Варианты подготовки таких пород без физического контакта есть в десятках развитых стран", – подчеркнул Бурматов.

Он добавил, что есть разногласия и по ловчим птицам, но выразил уверенность, что спорные вопросы можно будет разрешить в ближайшее время. "На следующей неделе продолжим, а до очередной комиссии проведем консультации со специалистами по спорным моментам и аргументам, которые прозвучали", – рассказал парламентарий о дальнейших планах.

Законопроект о запрете притравочных станций, разработанный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, Госдума приняла 21 декабря. Документ предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными. В соответствии с законопроектом, владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Это позволит защитить от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак.





В документе отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается.

Спустя несколько дней Совет Федерации отклонил принятый Госдумой проект закона. По мнению сенаторов, новые правила тренировки охотничьих собак, предусматривающие установку специального ограждения, якобы загубят охотничьи традиции в России.

Для преодоления разногласий между парламентариями была сформирована согласительная комиссия, состоящая из членов Госдумы и Совфеда. Ее работа закончится 10 февраля. До этого времени законодатели должны найти компромисс по ряду спорных моментов.

От нижней палаты парламента в комиссии представлены вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, а также депутаты Олег Лебедев, Анатолий Грешневиков, Михаил Кузьмин, Ярослав Нилов и другие законодатели.

Между тем к полному запрету контактной притравки в России призывают представители общественности. Как ранее отметила в беседе с Dni.Ru заместитель председателя рабочей группы по безнадзорным животным Общественной палаты Москвы Елена Иванова, подобные методы тренировки охотничьих собак нарушают ряд законов России, в том числе Уголовный, Гражданский кодексы, закон о ветеринарии, а также Конституцию страны.