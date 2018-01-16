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Общество

Дебоширов в самолетах остановят наручниками

Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
"Аэрофлот" намерен добиваться уголовного преследования дебошира рейса Москва – Петропавловск-Камчатский. Инцидент произошел в минувший понедельник. Пассажиры самолета помогли экипажу зафиксировать нарушителя в кресле подручными средствами до конца рейса.
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Пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин находился на рейсе "Аэрофлота" SU1730 в Петропавловск-Камчатский с явными признаками алкогольного опьянения. Дебошир нарушал общественный порядок, выкрикивал оскорбительные слова в адрес экипажа и позволил себе рукоприкладство по отношению к одному из бортпроводников.

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В связи с неприемлемым поведением Колотыгина командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в аэропорту Новосибирска. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, помогли экипажу зафиксировать разбушевавшегося дебошира в кресле до конца полета с помощью подручных средств. После прибытия в аэропорт Елизово Колотыгин был передан сотрудникам полиции.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения дебошира. Сотрудники правоохранительных органов составили на него протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Кроме того, против Колотыгина может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса России.

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg

"Аэрофлот" не раз заявлял о необходимости законодательного разрешения авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности специальных средств сдерживания во время полета. Так, большинство зарубежных авиакомпаний используют пластиковые и металлические наручники, которые входят в обязательный набор навигационного чемодана на борту лайнера.

Такая практика показала свою эффективность в деле успокоения недисциплинированных пассажиров.

Напомним, ранее в российском уголовном законодательстве появились нормы, ужесточающие наказание за хулиганские выходки на транспорте. С июня этого года авиаперевозчики смогут на законных основаниях включать в "черные списки" пассажиров, которые деструктивно вели себя во время полета. В таком случае авиакомпания имеет полное право отказать им в перевозке.

Автор: Иван Поляков16 января 2018, 18:09

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