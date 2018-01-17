Человечеству в скором времени грозит мучительная гибель

Атмосфера Земли станет непригодной для жизни через 100, а при самом лучшем сценарии – через 200 лет. Неблагоприятный прогноз для человечества опубликовали американские ученые.

Все дело в глобальном потеплении – в том самом выбросе парниковых газов в атмосферу. Даже если в ближайшее время удастся снизить количество выбросов, это лишь ненамного отсрочит страшный конец цивилизации. Поглощение энергии по– прежнему будет повышать температуру планеты, предупреждают ученые из США.

А при условии, что текущее потребление энергии продолжится, уже в 2200–2400 годах находиться на открытом воздухе человек, да и любое другое млекопитающее, не смогут – их ждет мучительная смерть. Не спасет от такого финала человечество даже снижение его численности, которое исследователи запланировали на 2100 год, пишет Life.ru со ссылкой на arXiv.org.

Похожим прогнозом "порадовал" буквально на днях английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Он считает, что Земля очень скоро превратится в аналог другой планеты Солнечной системы – Венеры. По подсчетам Хокинга, если человечество не сократит выбросы парникового газа, то рано или поздно средняя температура на Земле достигнет отметки 460 градусов по Цельсию.

Предполагается, что Венера 4 миллиарда лет назад была точной копией Земли. На планете была атмосфера, моря и растительность. Однако позже по каким-то причинам она просто выгорела. Если Земля пойдет по тому же пути, то в безжизненную пустыню планета превратится через 500 миллионов лет.

В предсказании Хокинга досталось и Дональду Трампу. Физик обвинил президента США в том, что тот подписал Земле смертный приговор, выйдя из Парижского соглашения по климату.