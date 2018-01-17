Чубайса прилюдно унизили на Гайдаровском форуме

Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в выступлении на Гайдаровском форуме пошутил над старыми негативными высказываниями о себе.



Выступление председателя правления Российской корпорации нанотехнологий едва не было сорвано одним из слушателей. Неизвестный кинул в Анатолия Борисовича целую стопку листовок с политическими лозунгами. Большая часть из них относилась к либеральному правительству, якобы развалившему страну. Чубайс не растерялся и свел выходку к шутке.

Он со сцены зачитал некоторые листовки, которые бросил в него посетитель Гайдаровского форума. "Грабители народа должны быть наказаны", "Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ". "Нас всех вместе называют форумом воров и предателей", – отметил Чубайс, рассматривая бумаги.

Прокомментировал Анатолий Борисович и листовку, относящуюся лично к нему: "Есть еще более бодрый лозунг. Он мне нравится, честно говоря, больше: "Чубайса – на нары, народ – на Канары". Это лучшее. Это, по крайней мере, какой-то вариант действия. А ваше понимание — куда двигаться и как?" – приводит обращение Чубайса к участникам форума РИА Новости.

Отметим, что позволивший себе наглую выходку посетитель Гайдаровского форума был задержан охраной и передан полицейским. Нападавшим оказался активист движения "Другая Россия" Арслан Ибрагимов, сообщает "Медуза". Напомним, главным идеологом оппозиционной организации является публицист Эдуард Лимонов. Он и его последователи считают приватизацию 1990-х годов незаконной.

Активисты движения неоднократно устраивали акции протеста на различных мероприятиях. В мае 2017 года они облили жидкостью, напоминавшей виски, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, намекая на его рассказы о том, как он достигает договоренностей с чиновниками за выпивкой.