Путин полакомился медовой пастилой

На выставке в Коломне президент России Владимир Путин попробовал местную пастилу. Сообщается, что он отказался от яблочной в пользу медовой. "Медовая-то повкусней будет", – процитировал журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов российского лидера.
«Медовая-то повкусней будет»: Путин на выставке в Коломне накормил министров и губернаторов местной пастилой. Отверг яблочную, выбрал медовую pic.twitter.com/RdwlB98vPZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2018 г.
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