Дизайнер Мира Шведова: Раскрывайте свой потенциал

Мира Шведова – талантливый модельер, идейный вдохновитель компании MiraSezar. В эксклюзивном интервью Dni.ru дизайнер рассказала, как в любом наряде выглядеть по-королевски.

Мира, у Вас очень необычная, можно сказать экзотическая внешность – яркие карие глаза, точенные скулы в обрамлении шикарных, каштановых волос. Эта красота от природы?

По поводу внешности всегда были вопросы еще с детства. Вы знаете, такая экзотическая внешность досталась от мамы и папы. Скулы у нас семейное, а маленький аккуратный носик от прабабушки. Конечно, как любая девушка, я ухаживаю за собой и у меня всегда косметологи самого высокого уровня. Но под нож хирургов не ложилась, ужасно боюсь этого всего! Тем не менее отрицательно не отношусь к тем, кто все же это делал! Если есть сильное стремление к переменам и проблема, как говорится очевидна, то сегодня есть множество возможностей. Глупо их упускать. Самое главное, чтобы внешнее развитие шло вместе с внутренним сомосовершенствованием! И в погоне за идеалами помните, самое главное для любой девушки – быть счастливой. А счастье не в модельной внешности, скулах и бедрах. Ну думаю вы меня понимаете (смеется – прим. Dni.ru). Многие красотки ведь так счастливы и не стали.

Публикация от Mira Sezar (@mirasezar) Окт 17, 2017 at 5:35 PDT

Вы добились успехов в карьере. Этому способствовала Ваша роскошная внешность?

Это, наверно, самое большое заблуждение на сегодняшний день. Что внешность как-то способствует карьере. Конечно, внешне красивый человек имеет чуть больше преимуществ на старте, скажем так. Но ровно одну секунду, потому что, когда он скажет первую букву, его уже будут оценивать немного по другим факторам. Роскошная внешность! Мне очень приятен Ваш комплимент, хотя я сама так никогда не считала, что обладаю роскошной внешностью. Но поверьте, она не играет никакой роли в процессах бизнеса. Если даже говорить о ролевой модели, когда девушке за ее внешние данные дарят бизнес или деньги на бизнес, ее покровители или кто-то еще (хотя времена красоток и голодных до них олигархов давно позади), ее бизнес просуществует максимум год при условии постоянного финансирования со стороны. Есть, конечно, и такие виды бизнеса! Красивых девушек много, особенно в Москве. Этим давно никого не удивишь. И только если за внешностью стоят ум, талант и большая работоспособность, тогда будут и карьера, и успех.

Вы очень позитивный и творческий человек с необыкновенной энергетикой. Где берете силы?

Знаете, я сейчас сама задумалась, где же я беру силы. Если прям очень-очень откровенно ответить – то наверно в своих комплексах! Я всегда с детства стремлюсь стать лучше, чем я есть. С каждой своей победой я становлюсь увереннее в себе. Понимаю свою позицию в жизни, чего я стою, что смогла. Я вообще уверена, что миром движут комплексы. Еще важна самореализация. Я занимаюсь любимым делом, добиваюсь успехов и это дает просто колоссальное количество сил, энергии, позитива. Ну и моя семья – желание, чтобы мой род процветал – это уже что-то совсем глубинное.

Вас и Оксану Самойлову (супруга репера Джигана – прим. Dni.ru) связывает не только творческий и деловой тандем, но и крепкая, светлая дружба, проверенная годами. Это правда?

Да, это абсолютная правда. Мы с Оксаной неразлучны уже больше 12 лет. Вот такой тандем образовался когда-то и перерос в партнерские отношения и совместный бизнес, который мы ведем уже больше пяти лет.

Как возникла идея создания MiraSezar?

Идея, наверно, была неизбежна. Я называю это судьбо MiraSezar возникла в 2012 году. И, как самые великие идеи, она возникла за чашечкой чая. Я с детства люблю что-то мастерить своими руками, шить, рисовать... Как-то я создала платье просто по вдохновению для творческой съемки и оно так сильно всем понравилось, что стало ясно, в каком направлении двигаться. За чашечкой чая у Оксаны дома мы быстро накидали с ней бизнес-план, от которого с той самой минуты мы никогда не отступали. Когда все пошло очень быстро в гору, мы смеялись. Моя фамилия Шведова – переводится как швец – швея ! А Оксана Самойлова – переводится как услышанная богом! Вот мы с ней в паре – швея, услышанная богом.

Публикация от Mira Sezar (@mirasezar) Авг 30, 2017 at 3:35 PDT

В любви к нарядам от MiraSezar уже признались Лера Кудрявцева, Анна Седокова, певица MakSим, Ксения Бородина, Айза Долматова, Алена Водонаева, Виктория Боня... Кто Вам помогает реализовывать в жизнь все Ваши начинания?

Вы знаете, MiraSezar на данный момент уже бренд с большим штатом сотрудников. Все они очень дружная команда. Каждый из них просто неоценимый помощник. Горжусь нами, потому что создавать красоту в таких темпах и масштабах – дорогого стоит!



А есть ли рядом с Вами мужчина, который изменил жизнь красавицы и стал второй половинкой и крепкой опорой?

Да у меня есть любимый человек, который меня всегда поддерживает и верит в меня больше, чем я сама в себя



Как Вам удается всегда выглядеть по-королевски?

Выглядеть по королевски – это, наверно, вопрос привычки. По другому просто не могу. А если нет привычки – должна быть дисциплина. Я же сама порхаю, когда уверена в себе на все 100%.

Публикация от Mira Sezar (@mirasezar) Авг 21, 2017 at 5:16 PDT

Какой совет Вы бы дали читательницам Dni.ru?



Раскрывайте свой потенциал, развивайтесь. И если что-то в жизни идет не так, начните с саморазвития. Меняйте себя и ситуация изменится!

