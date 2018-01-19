На Москву идут 20-градусные морозы
Традиционные для России крещенские морозы в этом году, казалось, обошли Москву стороной, но зима все же возьмет свое. В конце недели москвичей ждут последние относительно теплые (по сравнению с обычной температурной нормой) дни.
20 января морозец немного ослабеет: ночью -10…-5, днем -8…-3. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, атмосферный фон немного ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба. А 21-го под натиском южного циклона в Москву придут снегопады. Температура выше нормы на 4-5 градусов: ночью -8…-3, днем -7…-2.
Небо очистится в начале новой недели, выглянет солнце. Температура довольно комфортная: -8…-3, юго-западный ветер ослабнет. Атмосферное давление резко возрастет во вторник – до 756 миллиметров ртутного столба. Подморозит до -13…-8 ночью и -10…-5 в светлое время суток. Осадков 23 января не ожидается.
24 января погода в столице будет сухой и холодной. Температура не изменится, а вот атмосферное давление подрастет до 760 миллиметров ртутного столба. А вот на следующий день, 25-го, начнется самое интересное. К Москве подойдет гребень сибирского антициклона. Он проморозит воздух в столице до -18…-13 ночью и -15…-10 днем, а также поднимет давление до 762 миллиметров ртутного столба, пишет "Газета.ru".
Самым холодным днем станет пятница. Температура воздуха ночью 26 января составит -20…-15, а днем – -17…-12. Осадков не ожидается. Медики советуют воспользоваться солнечными днями в начале недели для прогулок – надо восполнить недостаток в организме витамина D.
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