Общительность приводит к ранней смерти

Общительные желтобрюхие сурки умирают раньше, чем их собратья-социопаты. Исследователи полагают, что такая закономерность распространяется и на других млекопитающих.

Теория о том, что социальная поддержка увеличивает продолжительность жизни, неверна, утверждают зоологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. К такому выводу ученые пришли на основании наблюдений за колониями желтобрюхих сурков.

Было установлено, что продолжительность жизни одиноких сурков минимум на треть больше, чем у млекопитающих, живущих в группах. В девяти случаях из 11 в колониях, за которыми зоологи наблюдали в течение нескольких лет, отсутствуют прочные "социальные" отношения.

Ученые заявили, что итоги работы подтверждаются данными предыдущих исследований. Согласно им, более общительные млекопитающие приносят меньше потомства и раньше умирают. Кроме того, сурки-одиночки оказались более восприимчивыми к опасности и подаче "сигнала тревоги" остальным членам колонии, пишет The Royal Society.

То же издание напоминает, что в случае с людьми более продолжительную жизнь обеспечивают как раз прочные социальные отношения. Они, в частности, смягчают стрессы, которые подстерегают современного человека на каждом шагу.

Как писали Dni.Ru, хорошие отношения с людьми могут замедлить старение мозга. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали работу памяти у пенсионеров, у которых много друзей, и у их менее общительных сверстников.

Ученые просили добровольцев запомнить и назвать 15 показанных объектов. Участники первой группы намного лучше справились с этой задачей. Испытуемые отвечали на вопросы о социальных связях, отношении к себе и окружающему миру, а также о целях в жизни. При последующем анализе специалистам удалось выявить закономерность: чем больше друзей было у участника исследования, чем теплее было их общение, тем лучше он справлялся с заданием.