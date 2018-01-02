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Общество

Мировые звезды – в поддержку голоса разума

Анджелина Джоли. Фото: UN Photo
Чилийский философ Дарио Салас Соммэр и автор книги "Мораль XXI века" (представлена  на Генеральной Ассамблее ООН в 2016 году) обратился к лидерам России и США с призывом найти взаимопонимание ради блага всего человечества. Солидарность с его позицией выразили Анджелина Джоли, Лионель Месси,  Леонардо ДиКаприо и другие звезды, активно сотрудничающие с ООН в гуманитарной сфере.
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В своем обращении, адресованном  Владимиру Путину и Дональду Трампу, философ отмечает, что наш мир живет в очень трудные времена: вокруг много путаницы и отсутствие ясности в том, кто прав, а кто неправ.

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"Мы больше озабочены тем, чтобы доказать, что другие неправы, вместо того, чтобы адекватно общаться, невзирая на наши различия, и суметь достичь взаимопонимания, которое позволит нашим народам жить лучше; достичь реального гуманистического и материального развития для того, чтобы наступило более полное и гармоничное процветание, – пишет Дарио Салас  Соммэр, – из-за ненасытной жажды денег и чрезмерного потребительства, человечество потеряло высшие ценности, такие как честь, бережное отношение к природе, истинную любовь к отечеству и уважение к другим".

"Современные коммуникационные технологии, такие как социальные сети и телевидение не всегда правдивы и в большинстве случаев провоцируют огромный ментальный шум, который лишь мешает познавательной способности людей. Паразитическая и противоречивая информация создает еще больше разочарований и сомнений", - говорится в письме философа.

Многое из того, что говорится по поводу США и России, далеко от правды, уверен Дарио Салас Соммэр. Поэтому очень важно, чтобы русский и американский народы объединились и достигли взаимопонимания ради блага всего человечества. "Наличие различных точек зрения на одну и ту же проблеме дает огромные возможности построить более полное и реальное видение тех задач, которые предстоит решать. Различия не должны быть препятствием для совместной работы. Истина не является ничьей монополией, но чтобы получить ее, необходимы совместные усилия и способность к жертвенности"

Философ призывает лидеров двух держав начать истинное партнерство для того, чтобы наш мир в очередной раз преодолел сложный период. Обращение философа (ниже мы приводим обращение полностью) нашло отклик у деятелей культуры и искусства, звезд спорта и кино, о чем накануне Нового года рассказала главная газета на родине Дарио Саласа Соммэра в Чили – El Mercurio.

Анджелина Джоли и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. Фото: UN Photo

Известная своей активной гуманитарной деятельностью Анджелина Джоли выражает солидарность с обращением мыслителя к мировым лидерам: "Нас может поглотить ненависть и тьма, или же мы можем вернуть себе человеческий облик, прийти к согласию и узнать что-то новое о нас самих". Специальный посол ООН по вопросам беженцев ООН, Анджелина Джоли уверена: "В нашем разнообразии заключается наша сила, как пишет Дарио Салас Соммэр".

Слова чилийского философа нашли живой отклик в душе Лионеля Месси. Лучший футболист мира и посол доброй воли ООН уверен: "Лучше выигрывать титулы вместе командой, а не стремиться самому забивать больше голов, чем другие". Ожидая того же отношения к делу от политических лидеров, Месси отмечает: "Дарио Салас Соммэр, философ из Латинской Америки, выражает мысли и пожелания миллионов людей жить в мире и гармонии. Он говорит, что лидеры глобальных сверхдержав должны играть в одной команде ради всего человечества".

Лионель Месси. Фото: VCG

Для режиссера и трижды лауреата "Оскара" Фрэнсиса Форда Копполы вопросы морального выбора всегда стояли на первом месте. "Как человек искусства, я хочу иметь дело с человеческой душой, с эмоциями и сложностью, которые стоят за ужасными вещами, происходящими в мире", – отметил режиссер. По мнению Копполы, обращение автора книги "Мораль XXI века" передает каждому осознание важности морального выбора мировых лидеров для судеб всего человечества. "Будучи философом, Дарио Салас Соммэр убедительно доказывает мировым властям, что настало время сделать выбор между созиданием и разрушением, сегодня или никогда", – говорит знаменитый деятель киноискусства.

Не остались в стороне и хедлайнеры мирового бизнеса. "Вместо того, чтобы строить стены, вы могли бы строить мосты", - говорит основатель Facebook Марк Цукерберг. 

Предприниматель и филантроп Билл Гейтс утверждает, что лидерами нового времени будут те, кто делает сильнее других. Гейтс подчеркивает, что величайших угроз современности – ядерного и биологического террора – можно избежать только в партнерстве, как отметил Дарио Салас Соммэр.

Леонардо ДиКаприо и Пан Ги Мун. Фото: UN Photo

Напомним, два года назад на Международном саммите по климату в Париже генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратил внимание на актуальность взглядов Дарио Саласа Соммэра о моральной ответственности мировых лидеров перед людьми всей планеты. Важность идей философа тогда отметили руководители Китая и Индии. Но пока мировые державы не смогли объединить усилия для решения глобальных проблем.

Философские труды и просветительская деятельность Дарио Саласа Соммэра получили мировое признание на высшем уровне. В апреле 2016 года мыслитель награжден российским Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и гуманитарного сотрудничества, развитие культурных связей. Книга “Мораль XXI века" изучается студентами университетов государств БРИКС, она получила положительные отзывы Владимир Путина, индийского премьера Нарендра Моди и китайского лидера Си Цзиньпиня, генерального секретаря ООН Пан Ги Мун.

Дарио Салас Соммэр. Фото: UN Photo

Обращение Дарио Саласа Соммэра, полный текст:

 "Уважаемые господа Президенты! 

Для меня является большой честью возможность обратиться к Вам, лидерам двух великих народов. 

Наш мир живет в очень трудные времени, вокруг много путаницы и отсутствие ясности в том, кто прав, а кто неправ. Мы больше озабочены тем, чтобы доказать, что другие неправы, вместо того, чтобы адекватно общаться, невзирая на наши различия, и суметь достичь взаимопонимания, которое позволит нашим народам жить лучше; достичь реального гуманистического и материального развития для того, чтобы наступило более полное и гармоничное процветание. 

Из-за ненасытной жажды денег и чрезмерного потребительства, мы потеряли высшие ценности человека, такие как высшее сознание, честь, бережное отношение к природе, истинная любовь к отечеству и уважение к другим, и поэтому разум людей иногда полностью замутнен. 

Современные технологии мгновенных коммуникаций, социальные сети и телевидение, к сожалению, не всегда правдивы и я думаю в большинстве случаев они провоцируют огромный ментальный шум, который лишь мешает познавательной способности людей, наполняя нас паразитической и противоречивой информацией, создавая еще больше разочарований и сомнений. 

Уверен, что многое из того, что говорится по поводу США и России, далеко от правды. Ваши народы прошли через бесчисленные испытания и трудности, из которых вышли еще более сильными и стали такими, какие есть сегодня. 

Очень важно, чтобы Ваши народы, ради блага всего человечества, объединились и достигли взаимопонимания. Наличие различных точек зрения на одну и ту же проблеме дает огромные возможности построить более полное и реальное видение тех задач, которые предстоит решать. Различия не должны быть препятствием для совместной работы. Истина не является ничьей монополией, но чтобы получить ее, необходимы совместные усилия и способность к жертвенности, и Ваши страны знают, что это такое. 

В моих работах, которым я посвятил всю жизнь, научно доказывается, что существует возможность достичь более полного и реального человеческого развития, сознания и духовности, внутренней силы, которая находится в каждом. 

Я всегда думал, что более выгодно быть правильным человеком и таким образом сделать свой вклад в развитие человечества. И если люди будут вести себя таким образом, то какие бы ни стояли проблемы перед ними, они смогут их разрешить. 

Люди и нации крайне нуждаются в достижении взаимопонимания, честного и гармоничного общения между собой. Если этого не происходит, действия людей обращаются против них же, и тогда мы, как вид и как человечество в целом, обречены на исчезновение. Очень важно повысить уровень нашей человечности и изгнать ненависть и насилие из нашего общества. 

У меня есть полная убежденность в том,  что человек нуждается в реальном и глубоком изменении своего способа мышления и оценки реальности. Сейчас человек думает и анализирует реальность фрагментарно, и именно эта особенность привела к нынешней ситуации в мире, где мы не только разрушаем природу, но и себя. 

Прежде чем завершить письмо, я сердечно приветствую Вас и желаю, чтобы сегодня началось истинное партнерство между Вашими странами и чтобы этот мир в очередной раз преодолел сложный период, через который мы проходим".

2 января 2018, 11:28

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