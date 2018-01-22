Кандидатка Собчак дважды попала впросак

Команда Ксении Собчак крупно подвела своего кандидата в президенты. Наблюдатели поймали пиарщиков претендента за накручиванием просмотров предвыборных роликов, а также отметили безграмотность телеведущей.

Скандал вызвало видео, размещенное на портале YouTube. "Анонимные любители" Ксении Собчак из Telegram-канала "Карточный коник" обратили внимание на ролик "Погода на канале Собчак". При 44 тысячах просмотров видео получило всего 204 лайка. Наблюдатели сделали логичный и единственно возможный вывод.

"Разве так бывает? Вот "Анонимные любители" и предположили: трафик для ролика купленный, а купить лайки СММ-щики Собчак забыли. Какая красота!" – пишет Telegram-канал "Медиасрачи 2.0".

Этот канал перепостил ролик о погоде – и счетчик лайков тут же закрутился! Как отмечают пользователи, при 40 тысячах просмотров – 204 лайка. После публикации "Медиасрачей" – при 60 тысячах просмотров – четыре тысячи лайков, а при 62 тысячах ролик понравился уже девяти тысячам зрителей.

"АХАХАХАХАХАХА!!!!!!! Не иначе подъехал заблудившийся в тумане грузовичок с лайками. Нет, ну правда, и кого эти поцы пытаются обмануть???" – звучит в Telegram-канале риторический вопрос (орфография и пунктуация авторов – Прим. ред.).

Не оставили без внимания наблюдатели и другую публикацию телеведущей. Ксения Собчак сообщила своим последователям о символе ее кампании, но при этом забыла некоторые правила правописания.

"Единорог постепенно становиться символом кампании", – написала Собчак. "Тот момент, когда кандидат в президенты, главред модного издания и журналист "Дождя" путает ТСЯ и ТЬСЯ (((" – тут же отреагировали пользователи.