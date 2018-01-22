Истерия вокруг развратных танцев в летном училище дошла до абсурда

Герои нашумевшего клипа на композицию Satisfaction прославились не только на всю Россию, но и за ее пределами. Свои версии "грязных танцев" в поддержку ульяновских курсантов сняли петербургские пенсионерки и даже женщины – военнослужащие армии Израиля.

В России не осталось, наверное, ни одного региона, где не отреагировали бы на клип, снятый курсантами Ульяновского летного училища. Своими пародиями на хит Benny Benassi поддержали будущих гражданских летчиков сотрудники МЧС, спортсмены, домохозяйки и даже нерпы.

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Эмоции курсантов УИГА понимают даже некоторые политики. В защиту молодых людей выступил лидер ЛДПР. Владимир Жириновский считает, что курсанты – молодцы и имеют право проводить свободное время так, как не дано старшему поколению. Своего лидера поддержали молодые партийные активисты.

Правда, последний постулат Владимира Жириновского уже опровергнут. Свое послание юношам из ульяновского училища опубликовали не менее энергичные пенсионерки из Санкт-Петербурга.

Родителей молодых людей, заявивших о себе зажигательным танцем, удивила реакция представителей руководства училища и региона, которые пообещали наказать курсантов. Видеоответ чиновникам не заставил себя ждать.

Поджарые мускулистые курсанты не оставили равнодушными сверстниц. В сопровождении хита 2000-х решили станцевать и российские биатлонистки.

И их украинские коллеги (тут уже подключилась мужская часть команды).

Критика в адрес ульяновских парней возмутила не только граждан ближнего зарубежья. Женщины – военнослужащие армии Израиля сопроводили свое творение лозунгом "Тут за танцы не наказывают!"

Не остались в стороне и российские домохозяйки.

Апофеозом охватившего соцсети безумия стало выступление байкальских нерп под ту же музыку.

Пародии с хештегом #Satisfactionchallenge буквально заполонили соцсети. На видеохостинге YouTube просто не протолкнуться из-за пляшущих под хит Benny Benassi студентов различных вузов, девушек Go-Go, спортсменов и спасателей. А начало всему положили они: