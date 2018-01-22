Америка готовит соседей России к ядерной войне

В Пентагоне всерьез озаботились безопасностью соседей России в случае начала полномасштабной ядерной войны. Эксперты намерены изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши на предмет готовности к условиям военного времени.

Изучить ситуацию специалисты хотят исключительно для понимания логистических сетей и цепочек поставок в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций. Пентагон желает получить данные об источниках воды и продуктов, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Американские военные также интересуются портами, дорогами, аэропортами, мостами и переправами в соседних с Россией странах.

"С появлением ядерного оружия и первенства США в этом вопросе Вашингтон всегда рассматривал возможность нанесения упреждающего удара. А мы отвечали ответно-встречным ударом или, по крайней мере, ответным. Инициатива всегда была за американцами", – сказал в интервью Pravda.ru президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Генерал добавил, что глобальная система противоракетной обороны США нацелена именно на обеспечение первого глобального ядерного удара. "Вполне возможно, что сначала последует киберудар, чтобы отключить всю нашу систему управления. Затем будет или быстрый глобальный удар, или ядерный удар", - предположил эксперт.

О том, что Третья мировая война не за горами, военные специалисты говорят не первый год. В свою очередь сторонники заговоров и конспирологических версий приводят в пример высказывания различных прорицателей. К примеру, по расчетам Нострадамуса, Третья мировая случится в период с 2018 по 2024 годы. Соединенным Штатам, союзниками которых станут Европа и Япония, будут противостоять Россия, Китай и арабские страны.

Эта война обойдется без применения ядерного оружия, но уже в 2038 году, по мнению некоторых исследователей катренов предсказателя, будет развязана глобальная война между Востоком и Западом. И вот тогда ядерными взрывами будут уничтожены целые страны.

Сейчас в мире накоплено несколько тысяч ядерных боезарядов. Эксперты предупреждают: даже десятой части этого арсенала достаточно для того, чтобы полностью уничтожить планету и все живое на ней.