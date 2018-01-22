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Общество

Гордон прошлась по Соловьеву за "украинский" Крым

Владимир Соловьев. Кадр youtube.com
Телеведущая Екатерина Гордон пристыдила своего коллегу по цеху Владимира Соловьева, припомнив ему отрицательное отношение к возвращению Крыма в состав России. Пять лет назад ведущий неоднозначно высказывался на эту тему.
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У себя в Instagram Гордон разместила видеоролик, в первом фрагменте которого Владимир Соловьев на встрече со своими зрителями отвечает на вопрос из зала о том, как вернуть Крым в состав России. "Да не дай Бог! А как вы себе это представляете? Мы не вернули себе Абхазию и Осетию, это независимость. Во-первых, нет никакого юридического основания. А зачем вам Крым?" – говорит Соловьев, обращаясь к автору вопроса.

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 Выборы президента-2018

Сюжеты Выборы президента-2018

Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Во второй части смонтированного журналисткой ролика ведущий телеканала "Россия" говорит: "Этот день мы приближали, как могли. Крым и Севастополь снова в составе России". Гордон подписала видео зло и емко: "Вовка, те не стыдно?" (орфография автора сохранена. – Прим. ред.).

Напомним, что Екатерина Гордон объявила о намерении баллотироваться на пост президента России. Владимир Соловьев некоторое время назад прокомментировал это заявление. Телеведущий назвал нынешнюю ситуацию с выборами избирательным парадом блондинок, имея в виду еще и Ксению Собчак.

Говоря о намерении выдвинуться в президенты, Гордон преследовала сразу две цели: снова попасть в топы новостей и насолить телеведущей Собчак, с которой у нее давний конфликт. Так считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.


К слову, бывший муж телерадиоведущей не воспринял всерьез заявление Гордон. По словам адвоката Сергея Жорина, Екатерина сегодня решила стать президентом, а завтра может передумать в пользу профессии врача или поприща священнослужителя. Он уверен, что экс-супруга просто решила "потешить свои амбиции".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства – Владимир Путин – объявил об участии в них как самовыдвиженец. По состоянию на 22 января Центризбиркомом зарегистрированы два кандидата – Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский, бессменно представляющий ЛДПР.

Автор: Александр Комаров22 января 2018, 14:51

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