Россияне начали отказываться от детей
В 2005 году подобного явления в России зафиксировано не было. Теперь же социологи выяснили, что число сторонников идеи о сознательном отказе от продолжения рода в стране давно преодолело нулевую отметку – таких насчитали 6% от числа опрошенных ВЦИОМ. Эксперты пока не готовы ответить на вопрос, кого среди них больше – стихийных последователей учения или участников организованных групп.
Childfree (чайлдфри) по-русски значит "свободный от детей". Течение зародилось в 1970-е годы в США. Апологеты этой идеологии заявляют, что пытаются донести консервативно настроенному обществу одну мысль: женщина имеет право не рожать детей. С точки же зрения того самого консервативного общества, сторонники течения просто не желают обременять себя ответственностью за подрастающее поколение и связанными с этим заботами.
Еще в 2015 году Виталий Милонов, бывший тогда депутатом петербургского заксобрания, потребовал от Минздрава определить, является ли феномен чайлдфри отклонением от психической нормы. А запрос в Генпрокуратуру предлагал проверить, не представляет ли сознательный отказ от детей опасности для национальных интересов страны.
#дети #часикитикают #мнение #выбор #чайлдфри pic.twitter.com/2XISgUYt3L— all saved (@allsaved001) 16 января 2018 г.
Опрос, посвященный демографической ситуации в стране, установил: 54% россиян считают, что сегодняшних усилий правительства недостаточно для повышения рождаемости в стране. Кроме того, большинство респондентов, имеющих детей, не готовы к рождению еще одного ребенка в нынешних жизненных обстоятельствах.
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