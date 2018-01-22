Россияне начали отказываться от детей

Движение чайлдфри набирает обороты в России. За 12 лет число граждан, сознательно отказывающихся от рождения детей, выросло на 6%.

В 2005 году подобного явления в России зафиксировано не было. Теперь же социологи выяснили, что число сторонников идеи о сознательном отказе от продолжения рода в стране давно преодолело нулевую отметку – таких насчитали 6% от числа опрошенных ВЦИОМ. Эксперты пока не готовы ответить на вопрос, кого среди них больше – стихийных последователей учения или участников организованных групп.

Childfree (чайлдфри) по-русски значит "свободный от детей". Течение зародилось в 1970-е годы в США. Апологеты этой идеологии заявляют, что пытаются донести консервативно настроенному обществу одну мысль: женщина имеет право не рожать детей. С точки же зрения того самого консервативного общества, сторонники течения просто не желают обременять себя ответственностью за подрастающее поколение и связанными с этим заботами.

Еще в 2015 году Виталий Милонов, бывший тогда депутатом петербургского заксобрания, потребовал от Минздрава определить, является ли феномен чайлдфри отклонением от психической нормы. А запрос в Генпрокуратуру предлагал проверить, не представляет ли сознательный отказ от детей опасности для национальных интересов страны.

Опрос, посвященный демографической ситуации в стране, установил: 54% россиян считают, что сегодняшних усилий правительства недостаточно для повышения рождаемости в стране. Кроме того, большинство респондентов, имеющих детей, не готовы к рождению еще одного ребенка в нынешних жизненных обстоятельствах.