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Общество

Сожительство или брак: политики и общество против уравнивания

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Инициатива сенатора Антона Белякова о том, чтобы считать гражданский брак официальным через пять лет совместной жизни не нашла поддержки у россиян. Политические деятели, представители общественности, церковные служащие и простые граждане негативно относятся к такого рода идее. Одним из главных аргументов "против" является то, что узаконивание сожительства создаст опасный прецедент, который в итоге обернется крахом традиционных семейных ценностей. 
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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева

Ольга Окунева. Фото: ER.RU

"Это неприемлемо и противоречит традициям, которые есть в России. Принятие такого проекта закона невозможно. У нас есть утвержденная правительством концепция семейной политики. Хотелось бы напомнить, что к традиционным семейным ценностям, которые провозглашены этой концепцией, относятся ценности брака. И брак там понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации в загсе, который осуществляется с целью создания семьи. Это осознанный выбор двух людей. Он основан на взаимоуважении друг к другу".

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

Тамара Плетнева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

"Не знаю, как будет рассматривать комитет, но мое мнение: у нас прописано хорошо и в законе об актах гражданского состояния, и в Семейном и Гражданском кодексах, что брак – это зарегистрированный акт, все остальное – сожительство. Мало ли кто у нас чего хочет, думаю, что эту инициативу не поддержат", - сказала Плетнева.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова

Валентина Миронова. Фото: er-duma.ru

"Я категорически против каких-то изменений традиционной системы брака. Ни чиновники, ни законодатели не должны лезть в отношения двух людей. Это решают только два человека: просто живут вместе или заключают брак. Супружество – наша традиция, наша ценность, это юридические и гражданские основания создания семьи. В браке должны рождаться дети. Семейный кодекс трактует, что семья начинается с брачного союза. И институту семьи не нужны никакие нововведения. Семья – это не просто жить вместе, это ответственное решение. Брак накладывает на людей определенные обязательства, в том числе гражданского, имущественного, наследственного характера, и так далее. Какие-либо изменения в этом порядке нелогичны, попросту не нужны и бессмысленны".

Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина

Елена Мизулина. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Кроме того, еще одно следствие фактических браков — рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи – это удар по общественной и государственной стабильности. Такие инициативы – это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но если вы считаете себя не на словах, а на деле гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон".

Член комиссии Общественной палаты по защите семьи, материнства и детства Элина Жгутова

Элина Жгутова. Кадр youtube.com

"Наши субъекты законотворчества очень часто пытаются привести к законным нормам то, что существует как порочная практика общества. У нас, насколько я понимаю, регистрируется меньше половины так называемых сожительств. Для нас гораздо важнее думать о детях. Ответственность отца, который часто уходит от семьи, вряд ли повысится, если его заставят делить имущество. Закон направлен именно на делёжку имущества, вопрос не должен так стоять, ответственность не должна быть материально мотивирована. Мы должны говорить о семейных традиционных ценностях. Это очень плохая тенденция, узаконить порочную практику – это всегда вопрос тактической выгоды и стратегического проигрыша", – заключила Жгутова.

Глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова

Екатерина Лахова. Фото: er.ru

"По факту в России много семей, которые живут в таком "фактическом браке", а потом, когда расходятся, ребёнок и женщина ничего не могут получить. Насколько законопроект правильный и обоснованный, нужно посмотреть. Проблему нужно обсуждать с разных сторон: с юридической, общественной и, конечно, с участием наших основных конфессий, которые выступают за семейные ценности" Союза женщин России, член Совета Федерации Екатерина Лахова предложила обсудить законопроект своего коллеги Антона Белякова о приравнивании сожительства к бракам с представителями конфессий России. По факту в России много семей, которые живут в таком "фактическом браке", а потом, когда расходятся, ребёнок и женщина ничего не могут получить. Насколько законопроект правильный и обоснованный, нужно посмотреть. Проблему нужно обсуждать с разных сторон: с юридической, общественной и, конечно, с участием наших основных конфессий, которые выступают за семейные ценности".

Председатель коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" Петр Домбровицкий

Петр Домбровицкий. Фото: http://dombrovitsky.ru

"Кто будет проверять, живут ли конкретные люди вместе или не живут, спят они совместно или нет? Участковые, что ли, должны в постель заглядывать?! Представьте себе ситуацию: умирает мужчина, у которого остается немало активов. С большой долей вероятности можно предположить, что сразу же найдется множество девушек, которые будут утверждать, что неофициально с ним жили, а потому вправе претендовать на наследство. Люди просто могут жить вместе, а могут вступать в официальный брак. Но если боятся в случае развода потерять имущество, то пусть предварительно оформляют брачный контракт. Сейчас это тоже распространено".

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе. Кадр youtube.com

"Мы изучаем данную законотворческую инициативу, полагаем, что необходимо ознакомиться с текстом предложенного сенатором Беляковым законопроекта. Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак, а также препятствовать разводам, которые нередко случаются в первые годы семейной жизни. Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал, предстоит определить в ходе его более детального изучения".

Член комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин)

Иеромонах Димитрий (Першин). Фото: https://www.facebook.com/monkdymitriy.pershin

"Количество зарегистрированных браков сокращается с каждым годом. Мужчины инфантильны, потребительски относятся к самым родным и близким людям, боятся принять на себя ответственность за их судьбу. И тяжелее всего приходится матерям и детям, появившимся на свет в таком сожительстве. Но если нравственные нормы перестают работать, на их место приходят правовые".

Напомним, член Совета Федерации Антон Беляков предложил считать законным браком совместное сожительство мужчины и женщины на протяжении пяти лет. В случае, если у пары появляются совместные дети, то для получения статуса официального брака будет достаточно двух лет. Предложение члена верхней палаты парламента связано с трендом на снижение количества заключаемых в России браков. Инициатива сенатора вызвала негативную реакцию в обществе.

Автор: Дмитрий Куклин23 января 2018, 14:17

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