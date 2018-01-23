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Общество

В России объявились тысячи путан по фамилии Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Имя Ксении Собчак стало самым популярным у мужчин, предпочитающих хранить в своих смартфонах контакты женщин легкого поведения. Оказывается, российские мужики так маскируются, записывая номера телефонов путан.
прочитано 918 раз

Такой вывод сделали аналитики приложения NumBuster! Анализ анонимных пользовательских данных показал, что более трех тысяч российских телефонных номеров записаны пользователями под именем Ксения Собчак или его вариациями. При этом две трети (76,6%) этих номеров принадлежит либо проституткам и сотрудницам эскорта, либо службам знакомств.

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"КсюшкаСобчаг долгопрудный авг17отс", "Ксеня Собчак с зубами подружка левобережный", – такие записи хранятся в телефонных книжках мужчин, которые видели настоящую Ксению Собчак только по телевизору. Знакомые самой телеведущей обычно записывают ее номер под полным именем без сокращений и каких-либо дополнительных подписей, пишет Lenta.ru.

Приложение NumBuster! хранит информацию более чем о 315 миллионах телефонных номеров по всему миру. Его пользователи анонимно обмениваются данными о владельцах номеров, а сам сервис анализирует эти данные, выявляет подозрительную активность абонентов-спамеров, собирает отзывы и оценки от реальных людей о телефонных номерах.

В конце 2017 года Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Пока Центризбирком не зарегистрировал ее в качестве кандидата. По данным социологических исследований, за Собчак готовы проголосовать около 1% избирателей, что даже ниже статистической погрешности.

С момента объявления о своем участии в президентской гонке, Собчак отметилась несколькими скандальными заявлениями, которые вызвали резко негативную реакцию у подавляющей части общества. По мнению телеведущей, Крым принадлежит Украине, а Россия сама виновата в том, что Запад ввел против нее санкции. Также светская львица высказывалась о необходимости легализации легких наркотиков и более мягкого отношения к гомосексуалистам и лесбиянкам.

Помимо сомнительных утверждений, Собчак "прославилась" новогодним танцем под дверью православного храма. Кандидат в президенты устроила веселые пляски вместе с мужем Максимом Виторганом и неизвестным мужчиной. Все происходившее снималось на видео.

Автор: Александр Комаров23 января 2018, 15:57
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