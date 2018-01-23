Канделаки влезла в скандал с ульяновскими курсантами-"стриптизерами"

Все никак не утихнет скандал вокруг провокационного видео ульяновских курсантов. В обсуждение вклинилась журналистка Тина Канделаки.

В своем Instagram телеведущая выставила фотографию из кабины вертолета, рассказывает газета "Комсомольская правда". Канделаки написала: "Если ульяновских курсантов отчислят, придется самим садиться за штурвал. Хватит читать морали – оставьте небо молодым профессионалам!". Подписчики девушки встали на сторону Тины Гиевны.



"Молодые парни решили подурачиться, молодость! Это ж хорошо, когда столько задора! Что ж теперь их отчислить с учебы? Не ошибается тот, кто ничего не делает! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции)", "А что вы делали в их годы, моралисты диванные, наверно Достоевского перечитывали! Театр абсурда! Для веселья нам даны молодые годы! И как раз детскими болезнями нужно в детстве переболеть, что бы в зрелом возрасте фигней не страдать как некоторые", – писали комментаторы.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Янв 21, 2018 at 3:49 PST

Напомним, скандал вокруг видео, снятого курсантами Ульяновского института гражданской авиации, не утихает до сих пор. Многих россиян возмутил игривый тон пародии на знаменитый клип "Satisfaction", однако большая часть людей поддержала студентов и устроила в Сети настоящий флэш-моб в их поддержку: студенты и рабочие различных учреждений начали выкладывать в интернет свои версии хулиганского клипа, проявляя солидарность со студентами.

Однако недавно в Сети появилось видео, снятое кремлевскими курсантами. Будущие офицеры выступили с критикой студентов из Ульяновска. В видеоряде под названием "Мужская закалка" использованы кадры военного парада и учений, а также кадры службы, во время которой они отдают честь. Свое негодование курсанты выразили в стихах.

"Это вы – достойные офицеры Родины? Это вам мы доверили наше мирное небо?...."Вы хватаете грязь европейскую, забывая о подвигах ратных! Об отцах, что сражались за землю русскую, уничтожая фашистов зазнатных..." – декламирует один из участников видео.