Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта

Бизнес-сообщество столицы призывает москвичей активно участвовать в выборах президента России, которые состоятся 18 марта. Предстоящему голосованию, а также правилам проведения агитации была посвящена состоявшаяся во вторник, 23 января, встреча актива Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) с предпринимателями города.



Актив МТПП призвал проголосовать представителей бизнес-сообщества, а также разъяснить трудовым коллективам и владельцам предприятий важность участия каждого гражданина в выборах главы государства, заявил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Вместе с тем он напомнил, что действующее законодательство позволяет вести агитацию за кандидатов только определенным лицам и по установленным правилам.

"Я с 18 лет не пропустил ни одни выборы, я понимаю, как это важно", – отметил Платонов. При этом президент МТПП предупредил, что заставлять работников и потребителей участвовать в выборах против их воли запрещено.

В своем обращении актив торгово-промышленной палаты столицы призвал обратить внимание на возможность голосования по месту пребывания с минимальной тратой усилий и времени. В МТПП призвали руководителей и владельцев организаций донести соответствующую информацию до работников.

В бизнес-сообществе Москвы подчеркнули, что призыв участвовать в выборах – это конституционное право каждого россиянина. Однако в МТПП отметили недопустимость агитации с нарушениями существующего законодательства.





Глава комитета московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко также призвал бизнесменов прийти к избирательным урнам 18 марта. "А также предоставить такую возможность своим коллегам, сотрудникам, партнерам", – добавил он.

По его словам, если на избирательные участки придут много граждан, то результат голосования сплотит общество и даст возможность стабильно развиваться как бизнесу, так и всей стране.

Также МТПП подготовила материалы, разъясняющие связанные с агитационной деятельностью нормы законодательства. Кроме того, в них говорится о важности активной гражданской позиции. Ознакомиться с представленными материалами можно на официальном сайте городской торгово-промышленной палаты.

Проголосует на выборах и ресторатор Аркадий Новиков. Он также призвал прийти на избирательные участки в марте. "Я думаю, что это единственный день, который мы обязаны выделить именно для голосования. Я призываю к этому", – сказал бизнесмен.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. Тогда же в столице пройдет первый общешкольный референдум. На него вынесут самые актуальные вопросы развития учебных учреждений столицы. В голосовании смогут принять участие как родители учеников, так и сами школьники, при условии достижения ими возраста 14 лет.

