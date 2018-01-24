Чистый воздух признали опасным
Очищать воздух от загрязнений нельзя, решили исследователи. Эксперименты провела группа ученых из Великобритании, США, Норвегии и Германии.
По их данным, аэрозоли – такие, как сульфаты и сажа – играют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации. Если такой "щит" уничтожить, Земля будет нагреваться быстрее. В результате человечество столкнется с длительными засухами и наводнениями.
Варианты изменения климата, которые предусматривают исчезновение аэрозолей, исследователи смоделировали на компьютере. Выяснилось, что очищение атмосферы, учитывая современный уровень содержания в ней диоксида углерода, усилит парниковый эффект. Средняя температура на планете повысится на 0,5-1,1 градуса по Цельсию, пишет журнал Geophysical Research Letters.
Когда за окном мороз и снег трудно поверить в глобальное потепление. Но 2107 признали самым тёплым годом после 2016. #жара #потепеление #климат #экология #история #статистика #инфографика pic.twitter.com/3n79xxArnP— dataviz.ru (@dataviz_ru) 22 января 2018 г.
Dni.Ru писали о том, что атмосфера Земли станет непригодной для жизни через 100, а при самом лучшем сценарии – через 200 лет. Неблагоприятный прогноз для человечества опубликовали американские ученые. Все дело в глобальном потеплении – в том самом выбросе парниковых газов в атмосферу. Даже если в ближайшее время удастся снизить количество выбросов, это ненамного отсрочит страшный конец цивилизации. Поглощение энергии по-прежнему будет повышать температуру планеты, предупреждают ученые из США.
При условии, что текущее потребление энергии продолжится, уже в 2200–2400 годах находиться на открытом воздухе человек (да и любое другое млекопитающее) не сможет – его ждет мучительная смерть. Не спасет от такого финала человечество даже снижение его численности, которое исследователи запланировали на 2100 год.
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