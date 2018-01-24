Унижение достигло предела: Поплавскую вывели притеснения России

Степень унижения достигла предела. Так прокомментировала телеведущая Яна Поплавская решение МОК об отстранении от Олимпиады ведущих российских спортсменов.

Действия Международного олимпийского комитета и различных антидопинговых комиссий вывели из себя известную актрису Яну Поплавскую. "Чем больше мы будем прогибаться, тем больше нас будут нагибать! Степень унижения достигла предела. Без флага, без гимна... Кто мы тогда? И утверждения, что спорт – это не политика, выглядят стыдными и беспомощными!" – написала она в Facebook.

Особенно возмутило телеведущую объяснение причин исключения российских атлетов из списка приглашенных в Пхенчхан. Накануне представитель МОК Валери Фурнейрон, отвечая на вопрос издания "Спорт-экспресс", заявила: "Невключение в список приглашенных необязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила". При этом она не исключила, что антидопинговые расследования в отношении остальных спортсменов могут быть открыты позже.





В итоге выяснилось, что к Играм не допущены все атлеты из России, принимавшие участие в сочинской Олимпиаде в 2014 году. Видимо, отсекли с запасом: по словам Фурнейрон, МОК хотел убедиться, что все российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде-2018, будут "чисты". Напомним, в числе исключенных из списков российских олимпийцев оказались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, а также целый ряд конькобежцев и хоккеистов.

Пост Яны Поплавской в Facebook прокомментировал в числе прочих член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Да, сегодня спорт – это политика. Стоит просто это признать и исходя из этого России делать дальнейшие шаги!" – написал он.