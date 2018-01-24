В России разрешат продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России на стадионах будет продаваться пиво, передает телеканал "360". "Да, в принципе, это так и будет. И не только на стадионах, но и в фан-зонах", – подтвердил вице‐премьер по спорту, туризму и молодежной политике России Виталий Мутко.

Распространением слабого алкоголя будет заниматься FIFA. Организация получит право продавать пиво до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest.