Телеканал "360" раскрыл успехи 2017 года

Телеканал "360" подвел итоги 2017 года, который оказался для него весьма успешным. В частности, были открыты 12 каналов в партнерстве с региональными СМИ, в том числе в Туле, Ульяновске, Самаре, Ангарске, Волгограде, Челябинске, Сургуте, Хабаровске, Улан-Удэ и Орле, говорится в отчете, опубликованном на сайте телеканала "360".
"Результаты измерения смотрения "360" по стране говорят о том, что дальше наши цифры будут расти обязательно. Аудитория других регионов принимает наш продукт и сетку благосклонно", – заметил генеральный директор канала Вячеслав Духин.
Также подросли в 2017 году показатели аудитории, причем увеличилась и доля просмотров, и их продолжительность. Самым востребованным форматом оказались новости.
"Новости и в будни, и в выходные дни собирают достаточно хорошие цифры, входят в топ форматов по доле", – заметила директор по исследованиям Института современных медиа (MOMRI) Юлия Верлина. Она добавила, что стабильную аудиторию собирают развлекательные передачи и художественные сериалы.
Кроме того, сайт "360" вошел в первую тридцатку самых посещаемых СМИ русскоязычного сегмента Сети. Среднемесячное число просмотров достигло 14,8 миллиона – рост составил 180% к началу года. Уверенный рост продемонстрировало СМИ и в социальных сетях, значительно нарастив аудиторию.
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