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Порнозвезда согласилась трижды выйти замуж за 180 тысяч рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Порнозвезда из Японии предложила поклонникам взять ее замуж за 350 тысяч иен (180 тысяч рублей). Трое молодых людей согласились. 
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В стоимость входит общение Асуки Хосино на встрече до церемонии, когда сотрудники свадебной компании помогут 2молодоженам" выбрать наряды. Непосредственно перед самой свадьбой с женихом и невестой будут работать профессиональные стилисты. Церемония пройдет искусственном острове Одайбо в Токийском заливе.

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Издание Japan Today отмечает, что бракосочетание не будет иметь юридической силы, именно поэтому Асука Хосино сможет провернуть подобную церемонию неограниченное количество раз. Однако сама звезда фильмов для взрослых согласилась только на три предложения. Поклонники таланта актрисы получат право на один поцелуй перед алтарем, памятный сертификат и несколько фотографий с "невестой".

Асука Хосино начала свой путь в порноиндустрии в 2010 году, в возрасте 22 лет.  В течение следующих трех лет актриса появилась в десятках фильмов. В январе 2014 года она объявила о завершении карьеры. В 2016-м Хосино заявила, что попала в порноиндустрию по принуждению.

Отметим, что это не самый экстравагантный способ заработать денег. Так, недавно Dni.ru рассказывали про итальянскую 18-летнюю модель, которая решила оплатить себе обучение в престижном университете, выставив на торги свою девственность. Когда мировые СМИ написали о поступке Николь, та отказалась от своей затеи.

"Я совершила глупый поступок, в котором очень раскаиваюсь. Если бы я могла вернуть время назад, я бы не сделала это, но моей целью не было как-то прославиться", – приводил слова Николь английский таблоид The Sun. Девушка рассказала изданию, что ее жизнь стала напоминать кошмар: телефон постоянно обрывали представители эскорт-агентств.

Автор: Михаил Войцеховский24 января 2018, 16:46
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Трагические судьбы звезд порно

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