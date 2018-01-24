Путин напомнил о духовных скрепах
В своем обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля, президент выразил уверенность, что главная тема нынешних чтений – нравственные ценности и будущее человечества - позволит обсудить актуальные вопросы развития просвещения в России, а также воспитания подрастающего поколения.
"На протяжении многих лет ваш авторитетный форум является одним из наиболее ожидаемых и по-настоящему важных событий в общественной, культурной, духовной жизни страны, объединяет вокруг своих благородных идей и целей большое число участников и гостей – неравнодушных, деятельных людей", – отметил Владимир Путин.
Рождественские образовательные чтения – крупнейший церковно-общественный форум, который собрал более 15 тысяч участников из 16 стран мира. Они будут работать по нескольким направлениям – образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука. Мероприятия форума пройдут на площадках Совета Федерации и Госдумы, в Кремле, Общественной палате и МГУ, сообщает ТАСС.
Открыл Рождественские чтения патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Торжественная церемония проходит в Кремле вечером в среду, 24 января. Глава РПЦ в своем вступительном слове сказал о солидарных усилиях общества, государства и духовенства, необходимых для построения эффективного противодействия размыванию моральных и этических норм.
Днем в среду патриарх Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя. Там он обратился к верующим и указал на уникальность открывающегося в Москве форума.
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