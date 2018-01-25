Это не повод убивать: полуголые россияне поддержали зарезанную студентом-некрофилом

В Сети набирает обороты флешмоб в память о зверски убитой соседом по съемной квартире студентке Татьяне Страховой. Участники акции уверены: "обнаженные" фотографии и вызывающее поведение не могут стать поводом для расправы над человеком.

Студентка Высшей школы экономики, ставшая жертвой ревности влюбленного в нее студента Бауманки Артема Исхакова, вела себя именно так: выкладывала "голые" снимки в Instagram и делилась ими с друзьями. Участников интернет-движения #ЭтоНеПоводУбить возмущает то, что многие винят в трагедии не парня, который покончил с собой, а Татьяну.

По мнению некоторых россиян, девушка провоцировала молодого человека своим поведением и фотографиями в Сети. Участники флешмоба с этим категорически не согласны.

В своих постах они пересказывают историю расправы над студенткой и объявляют войну насилию. А заодно публикуют свои снимки в "поддержку" изнасилованной после смерти девушки.

Публикация от МАКИЯЖ|БРОВИ|ОБЗОРЫ|УЛЬЯНОВСК (@veta_velger) Янв 25, 2018 at 1:25 PST

Примечательно, однако, что фотоизображения россиян, поддерживающих акцию, отличаются от кадров Татьяны: они фотографируются полуодетыми в отличие от невинно убиенной девушки, которая любила выкладывать фото своего обнаженного тела. Dni.ru согласны, что даже крайне эпатажное поведение не дает никому права убивать человека, отнимать жизни людней.

Публикация от Viktoriya Sokur (@viktoriya_sokur24) Янв 24, 2018 at 11:09 PST

"Мои фотографии – это не повод убить меня", – отмечает одна из пользовательниц Instagram. Под этим хештегом уже опубликовано 1200 записей. Впрочем, некоторые напоминают: лучше воздержаться от неоднозначных снимков, дабы не провоцировать психически нездоровых людей.

Публикация от @good_male_cat Янв 25, 2018 at 1:25 PST

Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении юноши свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.

Публикация от Kris�� (@_____kriisty_____) Янв 25, 2018 at 1:17 PST

Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях. Трагедия произошла вечером 22 января. Парень убил соседку, надругался над ее телом и свел счеты с жизнью.