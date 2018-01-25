Ахеджакова оказалась в центре скандала с "пыльным карликом" Лениным

Лия Ахеджакова заверила, что ее в очередной раз подставили. Она не называла Ленина пыльным карликом и не хотела разрушить Мавзолей.

Народная артистка России снова замешана в громком скандале. Информационное агентство "Панорама", по ее утверждению, приписало ей слова, которые Ахеджакова никогда не говорила.

Якобы во время интервью с ведущей радиостанции "Эхо Москвы" актриса сказала следующее: "Вот лежит там догнивает этот карлик. Пыль уже с него сыпется. Давно пора его оттуда вынести. Кроме коммунистов, никто не хочет его видеть в Мавзолее. Да и сам Мавзолей пора разрушить. А то, что хотят всякие мерзавцы, не имеет значения. Я вот тоже хочу свой мавзолей на Красной площади, да и люди меня любят больше, чем Ленина, но разве сегодня мне позволят его поставить?"

На сайте "Эха Москвы" в расшифровках передач с участием Ахеджаковой такого высказывания нет. Сообщение об интервью актрисы радиостанции появилось неделю назад, а 25 января Ахеджакова заявила изданию "Ридус", что ничего подобного не говорила.

"Какие сволочи! Что же мне теперь делать? Я считаю, что это уголовное дело. И это не первый случай. Ужасно… Это убивают человека, понимаете? Чтобы на меня напали какие-нибудь, чтобы мне машину подожгли – вот для чего это делается! Какие изверги, а?!" – сказала актриса.

Ахеджакова напомнила, что чуть больше года назад была вынуждена прекратить сотрудничество с журналистом канала "Дождь" Павлом Лобковым из-за похожей истории. Телеведущий приписал артистке слова о том, что она запретила Дональду Трампу смотреть фильмы с ее участием.

Лобков сообщил об этом на своей странице в социальной сети, но после возмущенных комментариев подписчиков удалил пост. Позже журналист принес Ахеджаковой публичные извинения.