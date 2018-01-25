В России официально поженили геев

В России впервые признали брак между мужчинами. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко отпраздновали свадьбу в Копенгагене.



После торжественной церемонии в Дании они приехали на родину, где обратились в многофункциональный центр услуг. Новобрачные предоставили учреждению все необходимые документы с нотариально заверенным переводом. Сотрудник МФЦ поставил Войцеховскому и Стоцко штампы в паспортах, узаконивающие их отношения. Как рассказали новобрачные телеканалу "Дождь", сотрудник учреждения оформил документы без лишних вопросов и не меняясь в лице.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы журналистам телеканала не смогли дать четкого ответа на вопрос, была ли подобная процедура юридически верной. Представитель учреждения сослался на семейный кодекс, в котором говорится, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак.

"Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, “добровольное согласие лиц, вступающих в брак”. Дальнейшее обсуждение Вашего вопроса полагаю нецелесообразным", – заявили журналистам представители ЗАГСа.

Напомним, в России официально не разрешены однополые браки. Единственным прецедентом можно считать свадьбу между девушкой и трансгендером. Тогда влюбленные сыграли свадьбу до того момента, как одна из невест официально поменяла пол. По документам она продолжала числиться мужчиной, несмотря на то, что на церемонию явилась в белоснежном платье.

