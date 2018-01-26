Изменщик представил любовницу жене как секс-куклу (видео)
Видео стремительно набирает популярность в соцсетях – только за сутки более 15 тысяч репостов. Где именно снимался киношедевр, неизвестно - пользователи предполагают, что в США. Оригинальная идея мужа и актерские способности любовницы вызвали восхищение.
"Сексуальная кукла с рефлексами? Я умер, когда она сказала: "Черт, не трогай меня!" – пишет пользователь Twitter.
Женщина неожиданно вернулась домой и застала там танцующую перед ее супругом даму в неглиже. Мужчина заявил, что это новейшая модель секс-куклы, и даже пытался показать жене сертификат на изделие. К сожалению, "игрушка" не выдержала чувствительных шлепков разгневанной фурии и сбежала, подбирая по дороге предметы туалета, пишет Daily Star.
Малыш появится на свет весной
Родственник Примадонны не смог сдержаться
Чемпион обратился к МОК
Фанаты теряются в догадках, что случилось с телеведущей