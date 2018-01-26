Новость о первом гей-браке в России официально опровергли

Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям столичных МФЦ прокомментировал сообщения о регистрации первого гей-брака в России. Специалист опроверг эту информацию.
"Сотрудники центров госуслуг не обладают полномочиями признать или не признать зарегистрированный брак путем добавления штампа в паспорте", – гласит текст официального письма. Этот вопрос находится в юрисдикции специалистов МВД, которые могут работать на территории учреждения, но не являются сотрудниками МФЦ.
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